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İnsanları resmen tabuta koymuşlar! 4 yıllık binanın kolon ve kiriş aralarında tahta parçaları çıktı

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş merkezli depremde Malatya'da çoğu bina hasar görürken, ağır hasarlı bir binanın kolon ve kiriş arasında bulunan kısımda beton içerisinde tahtaların olduğu görüldü. Bina sakini, ilgili ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmasını istedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından en çok etkilenen iller arasında bulunan Malatya'da binlerce bina yıkılırken, 10 binlerce bina da ağır hasar aldı.

4 yıllık binanın kolon ve kiriş aralarında tahta parçaları çıktı

Malatya'da ağır hasar alan yerleşim yerlerinden birisi olan Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir binanın kolon ve kiriş aralarında tahta parçaları bırakıldığı görüldü. Binada oturan vatandaş, binanın kolon ve kiriş aralarına bırakılan tahta ve kadran parçalarını bırakanlar hakkında yasal işlem yapılması istedi.

4 yıllık binanın kolon ve kiriş aralarında tahta parçaları çıktı

Binalarının hepsinin ağır hasarlı olduğunu belirten bina sakinlerinden İbrahim Alpay Karataş, "Girilmesi mümkün değil. Bazı kolonlarda depremden dolayı tahribat olduğu için bazı kolonlarda tahta ve kadran parçaları kiriş ve kolon arasına sıkıştırılmış. Bu da ister istemez binanın dayanma gücünü zayıflatıyor. İlgililer ve sorumlular hakkında her türlü yasal işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Ölen canların hesabının sorulmasını istiyoruz" dedi.

4 yıllık binanın kolon ve kiriş aralarında tahta parçaları çıktı

Açıklamasının devamında ilgililerden tüm vatandaşlar adına destek beklediklerini ifade eden Karataş, "Binada 2 yıldır oturuyorum ben. 2 yılda yapıldığını düşünün toplamda 4 yıl oldu. Sözde depreme dayanıklı etüt zemini yapılmış gözüküyor ama sorduğunuzda buralara çok katlı binaların yapılmaması gerektiğini söylüyorlar. Müteahhittinden, mimarından ve kim denetliyorsa onlardan yasal işlem yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Bostanbaşı Yeşilyurt Malatya 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (3)

ERKAN :

eğitimsizliğin liyakatsizliğin sebepleri bu. o tahta oraya müteahhit tarafından konulmadı belki adam işini yasalara uygun bile yaptı ama işgüzar bir işçi o parçayı düşürdü umursamadı yada bilmeden düştü denetlenmeden beton atıldı. yani inşaat işçisi bile olsan eğitimli olacaksın

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Hasan Akdemir:

5 lira çalabilen 5 lira çalıyor, 5 milyar dolar çalabilen 5 milyar dolar. Toplumsal çöküntü depremden daha tehlikeli.

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oguz:

bir vatandaş olarak bu yapılara kim izin verıp onaylıyorsa kimler kusurlu kabahatlıyse hepsine hakkım haram zıkkım olsun inşallah

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