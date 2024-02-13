4 yaşındaki çocuk 11 yaşındaki ablasını bıçakladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi'nde bir evde meydana gelen olayda 4 yaşındaki Gönül, 11 yaşındaki ablasını bıçakla yaraladı.

Olay saat 18.30 sıralarında Yenice Mahallesi Refah Sokak'taki bir evde meydana geldi.

4 yerinden bıçakladı

Hakan-Cansu K. çifti 2 çocuğunu evde bırakıp markete gitti. 12 yaşındaki Elif K., 4 yaşında kardeşi Gönül ile evde oynamaya başladı. O sırada mutfağa giden Gönül, aldığı bıçakla sinirlendiği ablasını 2 yerinden yaraladı.

Tedaviye alındı

Eve gelen anne Cansu K., kanlar içinde kalan kızını görünce şoke oldu. Anne yaralı kızını kucaklayıp özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı çocuk tedavi altına alındı.

Ablasından öperek özür diledi.

Ablasını gören Gönül, önce gözyaşı döktü sonra ablasını öperek özür diledi.

Olayı anlatan abla Elif K., "Ben camdan dışarıya bakıyordum. Kardeşim de mutfaktan aldığı bıçakla, dışarıya niye bakıyorsun diyerek beni bıçakladı. Bacağımın 2 yerinden bıçakladı." dedi.

Olayı anlatan anne Cansu K., "Ben markete kadar gitmiştim. Bir süre sonra eve dönerken oğlum yanıma koşarak geldi. 'Küçük kardeşim ablamı bıçakladı' dedi. Eve geldiğimde kızım kanlar içindeydi. Hemen bir taksiyle hastaneye getirdim." dedi.

Yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.