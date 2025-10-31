Haberler

4 kişiye mezar olan binanın yanındaki apartman sakini: Evimiz hasar aldı, gidecek yerimiz yok

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 kişiye mezar olan binanın yanındaki apartmanda oturan Ayşenur Tekin, "Evde kendimizi güvende hissetmiyorduk. Binanın yıkılma sesini duydum, deprem oldu sandım. Evimizde ciddi hasar oluştu. Şu anda belediyenin bizi yerleştirdiği tesiste kalıyoruz. Ne zaman döneceğimizi bilmiyorum. Dönecek bir evimiz yok zaten" dedi.

  • Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bir bina çöktü ve 4 kişi hayatını kaybetti.
  • Binanın bitişiğindeki apartmanda yaşayan Ayşenur Tekin'in evinde hasar meydana geldi ve belediyenin yerleştirdiği tesiste kalmaktadır.
  • Ayşenur Tekin, evlerinin dönülemez durumda olduğunu belirtti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan 7 katlı bina, 2 gün önce saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü.

4 KİŞİ CAN VERDİ

Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Hayrunisa Bilir'in (14) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde baba Levent Bilir'in (44), kısa süre sonra da anne Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı.

"DEPREM OLDU SANDIM"

Yıkılan binanın bitişiğindeki apartmanda yaşayan ve evinde hasar meydana gelen Ayşenur Tekin, "Ben o gün saat 06.00'da uyudum. Sebebi de, o evde zaten kendimizi güvende hissetmiyorduk. Ben de 'en azından sabah olsun, aydınlıkta uyuyayım' diye düşündüm. Annemle babam namaza kalkmıştı. Sonrasında ben onların sesine uyandım. Binanın yıkılma sesini de duydum. Deprem oldu sandım. Balkona çıktığımda yandaki evin direkt temelinden yıkılıp yan tarafa doğru devrildiğini gördüm. Annemler binanın çökme anını gördükleri için kapıya koşmuşlar. Toz, duman, toprak her yere yayılmıştı, oradan bir şekilde çıktık. Borular patlamıştı, o yüzden çıkış biraz zordu ama çıktık" diye konuştu.

"DÖNECEK BİR EVİMİZ YOK"

Evlerinde de ciddi hasar olduğunu söyleyen Tekin, "Kolonla beraber merdivene çıkan yerden direkt kopmuş, yan tarafa doğru düşmüş. Bu ev bizim tarafa doğru da yıkılabilirdi. Eğer öyle olsaydı, bizim ev dahil 3 ev tamamen toprak altında kalırdı. Öyle olsaydı yüzde 99 öleceğimizi düşünüyorum. Şu anda belediyenin bizi yerleştirdiği tesiste kalıyoruz. Ne zaman döneceğimizi bilmiyorum. Dönecek bir evimiz yok zaten" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

devlet yardım etmeli dolmuş olan olan merkez bankası rezervinden 20000 er dolar verilip yeni evleri yapılsın turşusunu mu kuracağız merkez bankasında birikmiş paranin insan paradan daha değerli insanı yaşat ki devlet yaşasın ama nerde ihracat rekorları kırmaya devamke

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıesrefpasali:

rezerv e gerek yok yillardir toplanan deprem vergileri var, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın paylaştığı bütçelerden her sene ne kadar özel iletişim vergisi toplandığını takip etmek mümkün. Buna göre 2000-2022 yıllarını kapsayan 23 senede toplam 87 milyar 998 milyon lira özel iletişim vergisi toplandı. 2003-2022 arasındaki 20 yıllık AK Parti iktidarında toplanan deprem vergisi ise 86 milyar 138 milyon lira oldu. DEVAM KE

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıHaci Taştan:

Devlet toki yapıyor. Tokiler kazanç kapısı olmuş bİr şekilde tokiye kayıt olıyorlar 1_1.5 yıl ödedikten sonra daire teslim ediliyor. Ödediği para 500 bin tl yok adam 1.5_2 milyona satışa çıkartıyor. Noterden devir yapıyor. TOKİ DEĞİŞİKLİK YAPARAK ALAN KİŞİNİN ODEMELER BİTENE KADAR NOTERDEN BİLE DEVRİNİ ENGELLEMELİ. İLGİNÇ OLAN MADDİ DURUMU İYİ OLANLAR AYRICA TOKİDEN DAİRE ALIP SATANLAR YİNE BAŞKASININ ADINA VB HİLELERLE TEKRAR TOKİYE KAYIT OLIYOR.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu! Şampiyon hoca geri döndü

Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli! Şampiyon hoca geri döndü
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı

Benfica macerası sona mı eriyor?
Kızılcık Şerbeti'nde fırtına dinmiyor: Sıla Türkoğlu'ndan şaşırtan karar

Başroldeki isim diziden ayrılıyor
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu! Şampiyon hoca geri döndü

Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli! Şampiyon hoca geri döndü
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
İETT otobüsünde bıçakla dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

İETT otobüsünde dehşet! Ortalık kan gölüne döndü
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Abraham, Galatasaraylı minik taraftarla fotoğraf çektirdi! Yaptığı hareket gündem oldu

Galatasaraylı minikle fotoğraf çektirdi! Yaptığı hareket gündem oldu
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.