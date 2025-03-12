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4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı

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Konya'da yürüme zorluğu çeken ve ağrı şikayetiyle hastaneye kaldırılan bir hastanın ayağındaki yaradan terlik parçası çıkarıldı. Parça çıkarılınca rahatlayan Ece, "Ayağımın içinden çıkan parçayı görseniz 'Nasıl fark edilmemiş?' dersiniz. Büyük bir terlik parçası. Yaklaşık 4 aydır yürümeyi unuttum, topalladım" dedi.

Konya'da yaşayan Yasin Ece'nin 4 ay önce yürürken batan çivi nedeniyle ayağında şişme oluştu. Zamanla yürümekte zorluk çeken Ece'nin Farabi Hastanesi'nde yapılan kontrolünde, ayağındaki yarada çiviyle girdiği tespit edilen terlik parçası tespit edildi.

"DÖRT AYDIR YÜRÜMEYİ UNUTTUM"

Parça çıkarılınca rahatlayan Ece, "Ayağımın içinden çıkan parçayı görseniz 'Nasıl fark edilmemiş?' dersiniz. Büyük bir terlik parçası. Yaklaşık 4 aydır yürümeyi unuttum, topalladım. Erkek kuaförüyüm, mesleğimi yapamadım." dedi.

4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından çıkan şoke etti

"HASTA TAMAMEN İYİLEŞTİ"

Operasyonu gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi ise hastaya yapılan tetkik ve muayenelerin ardından yara içerisinde bir cisim olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirtti. Ameliyata alınan hastanın ayağındaki yara içinde terlik parçaları bulduklarını anlatan Arazi, "Bu parçaları çıkardıktan sonra hastamızın şikayetleri azaldı. Bu tip yaralanmalarda o bölgeye yabancı bir cisim girebilir. Vücudumuz bunlara karşı hassastır. Hastamız 4 ayın ardından tamamen sağlığına kavuştu ve yarası iyileşti." diye konuştu.

4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı
Kaynak: AA / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Yalanciyi veya Abartani S2ler mi ?

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Haber YorumlarıHalit:

demekki emar plastiği göremiyor

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

nasıl ayağındaki terlik parçasını görememiş

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Haber Yorumlarıt6trgpxbzp:

girerken de mi hissetmedi

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Haber YorumlarıCHP Savar:

nasıl girdi o la ayağa

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Haber YorumlarıMr Camel:

ayaklara cıvı girse hastaneye gidin bu yüzden ölenler var

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