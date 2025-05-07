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Bakan Yerlikaya duyurdu: Siber suç operasyonlarında 568 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yas dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği gibi suçlara yönelik 39 ilde düzenlenen ve 10 gündür devam eden operasyonlarda toplam 568 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar sonucu toplam 1 milyar 111 milyon 599 liralık para ve mal varlığına el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince İstanbul, Antalya, Yalova, Mardin, Ankara, Adana, Nevşehir, Kayseri, Mersin, Van, Şanlıurfa, Tekirdağ, Ağrı, Adıyaman, Edirne, Denizli, Kahramanmaraş, Niğde, Hakkari, Afyonkarahisar, Balıkesir, Batman, Samsun, Kocaeli merkezli Bursa, İzmir, Hatay, Şırnak, Düzce, Sakarya, Muğla, Rize, Gümüşhane, Manisa, Artvin, Çanakkale, Erzurum, Isparta ve Osmaniye olmak üzere toplam 39 ilde siber suçlara yönelik operasyon düzenlendi. "Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli hırsızlık" suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

568 KİŞİ YAKALANDI

Şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "Yüksek kazanç vaadiyle" dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu, yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettiği, bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

10 gündür devam eden operasyonlarda, 568 şüpheli yakalandı. Şüphelilerhakkında, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, nitelikli hırsızlık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından savcılıklar tarafından haklarında soruşturma başlatıldı.

1 MİLYARIN ÜZERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONDU

Operasyonlar sonucu 21 adet araç, 8 adet motosiklet, 28 adet arsa/tarla, 9 adet mesken/dükkan, 11 adet bahçe olmak üzere toplam 1 milyar 111 milyon 599 TL'lik para ve mal varlığına el konuldu. Ayrıca operasyonlarda ruhsatsız tüfekler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Siber suç operasyonlarında 568 şüpheli yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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