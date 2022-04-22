3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu 3 evi kül etti

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk yangına sebep oldu. Çatı katında çıkıp 2 daireye daha sıçrayan yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Koza Sokak üzerindeki 3 katlı binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşındaki çocuk çakmakla oynadığı sırada yangın çıktı. O sırada çatı katına gelen anne, alevleri görünce oğlunu alarak evden çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Büyüyen yangın, aynı binadaki 2 daireye daha sıçradı. 3 kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Muhtarı Alaattin Küçük, "Çocuğun evi yakmasından dolayı 3 dairemiz felaket oldu. İtfaiye, polis ve zabıta ekiplerimiz, Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman geldi. Hepsi destek oldu. Şükürler olsun ki can kaybımız yok. Yangın çıkan dairedeki çocuklar biraz dumandan etkilendi ama onları da hemen dışarıya çıkarttık" dedi. Çatı katında çıkan yangın sebebiyle evi zarar gören Cevriye Özkal ise "Komşunun çocuğu yangına sebep olmuş. Alevler bizim buraya geldi. Müdahale edilemeyecek durumdaydı. Toplamda 3 daire yandı" diye konuştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa