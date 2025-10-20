3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni ayrıntılar

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cumartesi gecesi bir cezaevi firarisinin art arda işlediği cinayetlere ilişkin soruşturma sürerken dün gece bir ceset daha bulundu.

KIRIK CAMDA KAN İZLERİ GÖRÜNCE POLİSİ ARADILAR

Olay, İkizçay Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Apartman sakinleri, Olcay Özdemir'in yaşadığı dairenin kırık pencere camında kan izlerini fark edip, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TABANCAYLA BAŞINDAN VURULMUŞ

Kapıyı çilingire açtırıp içeri giren ekipler, yalnız yaşadığı öğrenilen Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede, Özdemir'in tabancayla başına ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

İKİ OLAY BAĞLANTILI MI?

Polis, olayın; cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in, iki kişiyi öldürüp, ikisi polis yedi kişiyi de yaraladığı, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği olayla bağlantısı olup, olmadığını araştırıyor.

UZMAN ÇAVUŞUN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YERİN İKİ SOKAK ARKASI

Özdemir'in evinin Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin öldürülüp otomobilinin gasbedildiği Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nin iki sokak arkasında olduğu belirtildi.

HER ŞEY BU EVDE Mİ BAŞLADI?

Olayların başlangıç noktasının Özdemir'in öldürüldüğü ev olabileceği üzerinde durulduğu kaydedildi. Özdemir'in cansız bedeni, polis ve savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.