CHP'de ön seçim 23 Mart'ta yapılacak

CHP'de Yavaş'ın "Yokum" dediği ön seçim tarihi belli oldu
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor
Kızını öldüren cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum

3 çocuk babasını hayattan koparan kanlı pusu kamerada

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 3 çocuk babasının otomobiline binerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganın ağacın arkasına saklandığı ve şahsın aracına bineceği esnada koşarak gelip ateş ettiği görüldü.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde 6 Şubat'ta otoparkta vahşet yaşandı. 3 çocuk babası Saltuk Buğra Keçebaş (43) otoparkta otomobiline binerken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

CİNAYET ANI KAMERADA

Keçebaş'ın hayatını kaybettiği kanlı pusu apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Keçebaş'ın aracına binmek için çantasını bagaja koyduğu esnada, ağacın arkasına saklanan saldırganın koşarak gelip tabancayla ateş ettiği anlar yer aldı.

"TEHDİTLER ALIYORDU ANCAK BÖYLE BİR SALDIRI BEKLEMİYORDUK"

Otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilen Saltuk Buğra Keçebaş'ın ablası Tuğra Keçebaş, "Benim kardeşim hain bir pusuda öldürüldü. Zaten tehditler alıyordu ancak bu kadar hayatına kast edecek kadar bir saldırı beklemiyorduk. 3 çocuğu vardı ve onlar yetim kaldı. Olayı yapan saldırgan halen yakalanamamış. Emniyet birkaç kişiyi gözaltına almış ama soruşturma sürecinde bilgi alamıyoruz. Saldırganın biran önce yakalanmasını istiyoruz." dedi.

"KARDEŞİMİ KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ BİLMİYORUZ"

Saltuk Buğra Keçebaş'ın, firari suç örgütüyle ilgili yaptığı paylaşımla alakalı da konuşan abla Keçebaş, "Kardeşim 2 yıl önce bir yanlış anlaşılmadan dolayı öyle paylaşım yaptı ancak o paylaşım nedeniyle öldürülmedi. O insanlarla zaten barış sağlanmıştı. Kardeşimi kimin öldürdüğünü tam bilmiyoruz. Ancak çok duyarsız bir toplum olduk. Kardeşim ilk vurulduğu anda ambulans yerine birisi çıkıp onu otomobille hastaneye kaldırsa belki kurtarılabilirdi." ifadelerini kullandı.

3 çocuk babasını hayattan koparan kanlı pusu kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - 3.Sayfa
img

Dizi setinden aşk doğdu
img

Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın akıbeti belli oldu
img

Dursun Özbek'ten derbi için yabancı hakem cevabı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Tanımayan insanlar neden senin kardeşini aracıyla hastaneye götürsün ki

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıenginkaya7:

maalesef du testisi su yolunda kiriliyor. !!

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
Gezi Parkı davasında 3 beraat

Gezi Parkı davasında 3 isim beraat etti
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
Filistinli gruplardan yazılı açıklama: Trump'ın Gazze planı bir savaş ilanı

Trump'ın tehdidine gerilimi tırmandıracak yanıt: Bu bir savaş ilanıdır
'Ölümümüzden o sorumludur' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu

Bu paylaşım sonrası eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.