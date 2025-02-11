3 çocuk babasını hayattan koparan kanlı pusu kamerada

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde 6 Şubat'ta otoparkta vahşet yaşandı. 3 çocuk babası Saltuk Buğra Keçebaş (43) otoparkta otomobiline binerken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

CİNAYET ANI KAMERADA

Keçebaş'ın hayatını kaybettiği kanlı pusu apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Keçebaş'ın aracına binmek için çantasını bagaja koyduğu esnada, ağacın arkasına saklanan saldırganın koşarak gelip tabancayla ateş ettiği anlar yer aldı.

"TEHDİTLER ALIYORDU ANCAK BÖYLE BİR SALDIRI BEKLEMİYORDUK"

Otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilen Saltuk Buğra Keçebaş'ın ablası Tuğra Keçebaş, "Benim kardeşim hain bir pusuda öldürüldü. Zaten tehditler alıyordu ancak bu kadar hayatına kast edecek kadar bir saldırı beklemiyorduk. 3 çocuğu vardı ve onlar yetim kaldı. Olayı yapan saldırgan halen yakalanamamış. Emniyet birkaç kişiyi gözaltına almış ama soruşturma sürecinde bilgi alamıyoruz. Saldırganın biran önce yakalanmasını istiyoruz." dedi.

"KARDEŞİMİ KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ BİLMİYORUZ"

Saltuk Buğra Keçebaş'ın, firari suç örgütüyle ilgili yaptığı paylaşımla alakalı da konuşan abla Keçebaş, "Kardeşim 2 yıl önce bir yanlış anlaşılmadan dolayı öyle paylaşım yaptı ancak o paylaşım nedeniyle öldürülmedi. O insanlarla zaten barış sağlanmıştı. Kardeşimi kimin öldürdüğünü tam bilmiyoruz. Ancak çok duyarsız bir toplum olduk. Kardeşim ilk vurulduğu anda ambulans yerine birisi çıkıp onu otomobille hastaneye kaldırsa belki kurtarılabilirdi." ifadelerini kullandı.