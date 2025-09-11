3,5 Yaşındaki Çocuk Şiddet Kurbanı, Ailesi Tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde gördüğü şiddet sebebiyle ağır yaralanan 3,5 yaşındaki erkek çocuk, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, önceki gün gece saat 02.00 sıralarında Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişinin bağırması ve çığlık atarak ağlayan çocuk sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler kapının açılması sonrasında ağlayan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun şiddet görmüş olabileceği şüphesi üzerine adreste inceleme başlatan ekipler, annesi H.A. ile sevgilisi olduğu ileri sürülen M.A.E.'yi gözaltına alındı. M.D.Ç. isimli çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar, kafasında yara izleri, gözaltlarında morluklar ve yanık izleri bulunurken, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ön muayenesinde ise kafatasında travma, çok sayıda deri altı kanamaya dair bulgulara rastlandı. Hayati tehlikesi bulunan çocuk, acil serviste yapılan müdahale sonrasında Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli anne ve sevgilisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Seydişehir Cezaevi'ne konuldu.

M.D.Ç. isimli çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı. - KONYA