3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı

3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangında biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmada binanın müteahhidi gözaltına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangına ilişkin soruşturmada binanın müteahhidi, Uşak'ta gözaltına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan Yaşamkent Valero Sitesi'ndeki 26 katlı binanın 4'üncü katında dün gece yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

1'İ BEBEK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında, Hüsniye Çelik Şahin (33) ve 3,5 aylık oğlu Aras ile sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) hayatını kaybetti. Yangın nedeniyle 7'si itfaiye personeli olmak üzere toplam 39 kişi de dumandan etkilendi. Bu kişiler, ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

'ALARMLAR ÇALIŞMADI' İDDİASI

Öte yandın yangına ilişkin dikkat çeken bir iddia da öne sürüldü. Sitede yaşayan bir vatandaş alarm sisteminin çalışmadığını söyledi. Yan bloktaki sitedekilerin kendi imkanlarıyla 1 gün önce alarm sistemi yaptırdığı ve kontrol ettirdiği ancak yangın çıkan blokta bu işlemin yapılmadığı belirtildi.

MÜTEAHHİT GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında binanın müteahhidi, Uşak'ta gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Sürekli Erdoğanı haber ediyorsunuz. Rezilsiniz

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Esrar ve sihirli mantar kesinlikle yasal olması lazım. Kim ne derse desin. Alkol 1000 kat daha zararlı

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Haber Yorumlarıaykut333:

olurmu canım mansur baganı içeri alın

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