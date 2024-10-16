Üye Girişi
Haberler

21 Yaşındaki Öğrencinin Cenazesi Diyarbakır'a Gönderildi

21 Yaşındaki Öğrencinin Cenazesi Diyarbakır'a Gönderildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, 18 gün süren arama çalışmalarının ardından bulundu ve otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Diyarbakır'a gönderildi.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, üniversite kaydını yaptırdıktan sonra 25 Eylül'de Diyarbakır'dan Van'a gelerek yurda yerleşmişti. 27 Eylül günü yurttan ayrılarak Van Gölü sahiline gitmek üzere yola çıkmış, o tarihten sonra kendisinden haber alınamamıştı.

18 gün boyunca süren arama çalışmalarının 13. gününde Van Gölü kıyısında Kabaiş'e ait başörtüsü bulunmuştu. 18'inci günde ise Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi sahilinde bir cesede ulaşıldı. Yapılan incelemelerin ardından cesedin Kabaiş'e ait olduğu tespit edildi.

Kabaiş'in cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

Kabaiş'in cenazesi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedilecek. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yerel Haberler Diyarbakır 3-sayfa Eğitim Otopsi van

Ankara'da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek

Barzani yarın Ankara'da Erdoğan ile görüşecek

 Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı

Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı

 Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber

Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber
Yenidoğan Çetesi'nin kan donduran telefon görüşmeleri ortaya çıktı: Mehtap çocuğu öldür

Yenidoğan çetesinin telefon kayıtları kan dondurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef patatesli tava böreği tarifi! En güzel patatesli tava böreği tarifi! Patatesli tava böreği tarifi nasıl yapılır? Patatesli tava böreği için MasterChef patlıcan böreği tarifi! En güzel patlıcan böreği tarifi! Patlıcan böreği tarifi nasıl yapılır? Patlıcan böreği için malzemeler! MasterChef zeytinli börek tarifi! En güzel zeytinli börek tarifi! Zeytinli börek tarifi nasıl yapılır? zeytinli börek için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 16-17 Ekim Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi MasterChef puf böreği tarifi! En güzel puf böreği tarifi! puf böreği tarifi nasıl yapılır? Puf böreği için malzemeler! Bursa elektrik kesintisi! 16-17 Ekim Yıldırım, İnegöl, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? MasterChef kalem böreği tarifi! En güzel kalem böreği tarifi! Kalem böreği tarifi nasıl yapılır? Kalem böreği için malzemeler! Ankara elektrik kesintisi! 16-17 Ekim Mamak, Etimesgut, Çankaya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef pırasalı Arnavut böreği tarifi! En güzel pırasalı Arnavut böreği tarifi! Pırasalı Arnavut böreği tarifi nasıl yapılır? Antalya elektrik kesintisi! 16-17 Ekim Muratpaşa, Manavgat, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef kıymalı kol böreği tarifi! En güzel kıymalı kol böreği tarifi! Kıymalı kol böreği tarifi nasıl yapılır? Kıymalı kol böreği için malzemeler!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.