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21 yaşındaki genci öldüren ve saklanmasına yardım eden şüpheliler adliyede

21 yaşındaki genci öldüren ve saklanmasına yardım eden şüpheliler adliyede
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Bungalov tatili için Sakarya'nın Sapanca ilçesine gelen 21 yaşındaki gencin yol tartışmasında öldürülmesi olayında firari şüpheli ve saklanmasına yardım eden 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.

Bungalov tatili için Sakarya'nın Sapanca ilçesine gelen 21 yaşındaki gencin yol tartışmasında öldürülmesi olayında firari şüpheli ve saklanmasına yardım eden 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, 7 Şubat 2025 tarihinde Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, Sapanca istikametine giden K.T. (20) idaresindeki 41 AKB 278 plakalı otomobil ile aynı yöne giden B.B. idaresindeki araçtaki kişiler arasında yol meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Araçtan inen B.Y. (31), silah ile 41 AKB 278 plakalı otomobil sürücüsü K.T. ile yanında bulunan Mert Elter'i (21) vurdu. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elter, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, 21 yaşındaki gencin öldürüldüğü olaya ilişkin inceleme başlattı.

Özel Harekat Polisi'nin operasyonu ile yakalanmışlardı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde cinayeti işleyen B.Y.'nin adresi tespit edildi. Özel Harekat Polisleri eşliğinde adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; olayın firari şüphelisi B.Y. (31) ile şüphelinin kaçması ve saklanmasına yardım eden M.Ş. (50), M.Ş. (42), H.C. (65), Ü.B. (61) ve F.B. (32) isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise suç aleti ruhsatsız tabanca ile birlikte toplam 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği ve 663 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Geniş güvenlik önlemleri ile adliyeye sevk edildiler

Emniyetteki ifadesi sonrasında sağlık sorunları sebebiyle H.C. serbest bırakılırken diğer cinayeti işleyen B.Y. ile şüphelinin kaçması ve saklanmasına yardım eden M.Ş., M.Ş., Ü.B. ve F.B. isimli 5 şüpheli geniş güvenlik önlemi alınarak Sapanca Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, cinayetin ardından polise giderek teslim olan B.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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