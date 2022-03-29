Bebeğini yastıkla boğmaya çalıştığı anları kayda alan anne, serbest bırakıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bebeğini yastıkla boğmaya çalıştığı anları kayda alan anne, serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Diyarbakır'da 21 aylık kızı R.E.K.'yi yastıkla boğmaya çalıştığı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan E.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Dün Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde iddiaya göre E.K. adlı kadın, 21 aylık çocuğunu yastıkla boğmaya çalışıp o anların görüntülerini eşine gönderdi.

BABASINA TESLİM EDİLDİ

E.K.'nin kocası, görüntüleri izleyince ailesiyle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine savcılık talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, R.E.K. isimli kız çocuğunu annesinden alıp savcılık talimatıyla babasına teslim etti.

21 aylık kızını darp eden kadın, serbest bırakıldı

SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan E.K., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21 aylık kızını darp eden kadın, serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

mahmut kemal :

Küreselcilerin yeni dünya düzenini kabul ettirmek için kaosa ihtiyaç var tüm dünyadaki bütün bu kaos bunun için çıkarılıyor kaos emrini yerine getiren tetikçiler her yerde, sebepsiz zamlar, eve kapanma emri veren bilim kurulları, yapay kıtlık, akıl dışı adli kararlar hepsi senaryonun parçası.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
sem sem:

bizde bu yargı oldukca iki gün sonrada cocugu alıp anneye geri verirler öldürsün diye Allahım deli olucak insan ben görüntüleri izlemedim izleyemem izlersem deliririrm okuduklarımdan yazıyorum yorumu inşallah babası adam gibi babadır da kızına sahip cıkar

Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title