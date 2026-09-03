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Ereğli’de polis kovalamacasında yakalanan motosikletliye 390 bin TL ceza

Ereğli’de polis kovalamacasında yakalanan motosikletliye 390 bin TL ceza
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Zonguldak Ereğli’de trafik polisinin ‘dur’ ihtarına uymayarak 20 dakika kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı. Ehliyetsiz ve kasksız olduğu belirlenen sürücüye çeşitli ihlallerden 390 bin TL ceza kesildi, motosiklet trafikten men edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 390 bin TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Ereğli ilçesinde trafik ekipleri, drift atma, yayalara yol vermeme şikayeti üzerine bir motosiklet sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü arkasındaki yolcuyla birlikte kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri ile motosiklet sürücüsü arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı.

Yaklaşık 20 dakika süren kovalamacada polisten kaçan sürücünün seyir halindeyken kırmızı ışık ihlali yaptığı, makas attığı ve yayalara yol vermediği görüldü.

Sürücü, bir süre sonra ışıklarda bekleyen ekipleri karşısında görünce durmak zorunda kaldı. Ekipler tarafından yakalanan sürücünün ehliyetinin bulunmadığı ve motosikletinde kask ile zorunlu trafik sigortası ve muayene eksiklikleri olduğu tespit edildi.

Sürücüye; ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak, "dur" ihtarına uymamak, sigorta ve muayene eksikliği, kırmızı ışık ihlali, makas atmak ve yayalara yol vermemek başta olmak üzere çeşitli ihlallerden toplam 390 bin TL trafik cezası uygulandı.

Olayla ilgili işlemlerin ardından motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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