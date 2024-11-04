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Açılan sineklik 2 yaşındaki Metehan'ı hayattan kopardı

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Edirne'de 5. kattaki evlerinin penceresindeki sinekliğin açılmasıyla 15 metre yükseklikten beton zemine düşen 2 yaşındaki bebek, hayatını kaybetti.

Edirne'nin Fatih Mahallesi'nde ailesiyle birlikte bir apartmanın 5'inci katında yaşayan 2 yaşındaki bebek Metehan G., penceredeki sinekliği açılmasıyla yere düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen bebek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 yaşındaki bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 Yaşındaki Bebek Sinekliğin Açılmasıyla 5. Kattan Düştü

ACILI ANNE GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Metehan, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Namazda baba İlkay G. taziyeleri kabul ederken, anne Özge G. ise ayakta durmakta zorluk çekti. Cenazeye, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ile aile yakınları katıldı.

Öte yandan Metehan'ın, geçen ay yapılan doğum günüyle 2'nci yaşının kutlandığı öğrenildi.

2 Yaşındaki Bebek Sinekliğin Açılmasıyla 5. Kattan Düştü

Açılan sineklik 2 yaşındaki Metehan'ı hayattan kopardı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNeziha Kondak:

RABBIM yavrumuza rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevenlerine sabırlar diliyorum

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