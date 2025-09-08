2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırgan yakalandı! Çarpıcı detayı Vali açıkladı

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis şehit oldu, 6 polis ise yaralandı.

BAKAN YERLİKAYA: 16 YAŞINDAKİ SALDIRGAN YAKALANDI

İnfial yaratan olayın ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 yaşındaki saldırganın yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya "İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

"KARAKOLUN BULUNDUĞU SOKAKTA OTURUYOR"

Saldırganın suç kaydı bulunmadığını belirten İzmir Valisi Süleyman Elban "Saldırgan 16 yaşında, lise öğrencisi, sabıka kaydı yok. Karakol sokağında oturuyor. Saldırıyı gerçekleştirdiği tüfek babasına ait, 10 sene önce almış" ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis saldırganı gözaltına alırken, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılar bölgede inceleme yaptı.

ŞEHİTLERDEN BİRİ BİRİNCİ SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ

İlk ateşte kapıda duran polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Silah seslerini duyan Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir, silah sesleri üzerine aşağı inince açılan ateşte şehit oldu. Saldırıda biri polis, 6 kişi de yaralandı.