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2 pilotumuzun şehit olduğu kazada çarpıcı detay! Uçak uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıkmış

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Kayseri'de geçtiğimiz gün düşen, 2 pilotumuzun şehit olduğu uçak kazasıyla ilgili dikkat çeken bir detaya ulaşıldı. Uçağın uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıktığı öğrenildi.

Kayseri'de geçtiğimiz gün 2 pilotumuzun şehit olduğu uçak kazasıyla ilgili yeni detay ortaya çıktı. Uçağın uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıktığı açıklandı.

2 pilotumuzun şehit olduğu kazada çarpıcı detay! Uçak uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıkmış

UÇAK KAZASINDA YENİ DETAY

Kayseri'de 4 Haziran Salı günü 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağının düşmesi sonucu Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ile Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in şehit oldu. Kahreden kazanın ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

2 pilotumuzun şehit olduğu kazada çarpıcı detay! Uçak uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıkmış

KAZADAN ÖNCE FABRİKA SEVİYESİNDE BAKIMDAN ÇIKMIŞ

Edinilen bilgiye göre, kazadaki Türk Hava Kuvvetleri'ne ait SF-260D Eğitim Uçağının henüz çok kısa bir süre önce fabrika seviyesi bakım faaliyetinden çıktığı belirlendi.

Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu uçağımız, bizim pilotaj eğitimlerinde kullandığımız başlangıç seviyesindeki temel eğitim uçağıdır. Uçağımız Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde yapılan rutin fabrika seviyesi bakım faaliyetini müteakip 4 Haziran 2024 tarihinde 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından tecrübe uçuşu için havalanmıştır.

2 pilotumuzun şehit olduğu kazada çarpıcı detay! Uçak uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıkmış

Şehit verdiğimiz her iki Pilot Albayımız da öğretmen ve tecrübeli pilotlardır. Test uçuşlarında bir pilot uçağı kullanırken, diğer pilot da kontrol listesine göre uçağın performans kaydını tutmaktadır. SF-260D uçağımız saat 10.02'de henüz belirlenemeyen bir nedenden kaza kırıma uğramıştır. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibi incelemesi sonucunda açıklığa kavuşacaktır."

2 pilotumuzun şehit olduğu kazada çarpıcı detay! Uçak uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıkmış

NE OLMUŞTU?

Salı günü meydana gelen olayda eğitim uçuşu için havalanan bir uçak bir süre sonra düşmüştü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi ve çalışma başlatılmıştı. Kısa bir süre sonra tamamlanan çalışmaların ardından ekipler uçakta bulunan 2 askerin şehit olduğunu belirlemişti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda eğitim uçağının tarlanın ortasına düşerek alev topuna dönüştüğü görüldü.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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