2 milyar liralık dolandırıcılık! Vatandaşları sosyal medyadan böyle kandırmışlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi X hesabından yaptığı açıklamada "Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik Uşak, İzmir, Gaziantep, Kayseri, Yozgat ve Şanlıurfa merkezli Hatay, Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, Bitlis, Nevşehir, Sakarya, Mersin ve Bartın'da operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

HESAPLARDA 2 MİLYAR LİRALIK HAREKET

Operasyonun detaylarına ilişkin bilgileri paylaşan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; hesaplarında 2 milyar TL işlem hacmi bulunan 34 şüpheliyi yakaladık! Şüphelilerden 29'u tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

"MOTOR, TELEVİZYON VE KONTEYNER" İLANLARIYLA DOLANDIRMIŞLAR

Şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden sahte "motor, televizyon ve konteyner" ilanı adı altında vatandaşlarımızı dolandırdıkları, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "Kripto borsasında para kazanma" gibi ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırıcılık tespit edildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin haklarında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

"SİBER VATANDA DA SUÇLULARLA MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ"

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber vatanda da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz"