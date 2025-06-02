19 yaşındaki sosyal medya fenomeni 50 metre yükseklikten yere çakıldı

Karadağ'ın Budva kentinde tatil yapan 19 yaşındaki Sırp sosyal medya fenomeni Tijana Radonjic, 50 metre yüksekten paraşütle Adriyatik Denizi'ne atladı.

PANİK ATAK GEÇİRDİ, HAVADAYKEN GÜVENLİK KEMERİNİ AÇTI

Ancak Radonjic, havadayken panik atak geçirdi. Paraşütün kayışlarından destek alarak kendini yukarı çekmeye çalışan genç fenomen, sonrasında panikle emniyet kemerini çözdü. Vücut kamerasından yansıyan görüntülerde kadının başa aşağı devrildiği görüldü.

DÜŞMEDEN HEMEN ÖNCE BAĞIRMIŞ

O sırada plajda olan görgü tanıkları Radonjic'in düşmeden hemen önce, "Beni aşağı indirin" diye bağırdığını söyledi. Genç kadını bulmak için bölgeye sevk edilen acil yardım ekipleri geçen çarşamba günü Radonjic'in öldüğünü teyit etti.

REKLAM İÇİN BİNMİŞ

Karadağ basını, Radonjic'in yerel bir turist acentesi için reklam filmi çektiğini ve bu nedenle paraşütle atladığını yazdı. İddiaya göre 19 yaşındaki Radonjic, reklam karşılığında ücretsiz olarak paraşüte binmeyi kabul etmişti.

İNTİHAR İHTİMALİ

Tijana'nın intihar etmiş olma ihtimalinin de değerlendirildiği belirtildi. Ancak yakınları ise böyle bir şey yapmış olabileceğine inanmadıklarını ifade etti.