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18 Yıl Önce Kaybolan Kadının Oğlu Tutuklandı

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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 18 yıl önce kaybolan Hatice Musaoğlu'nun oğlu Aydın Musaoğlu, annesini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı ve tutuklandı. Müge Anlı programındaki ifadeler sonrası açılan dosyada, oğlu hakkında yapılan şüphenin ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

18 yıl önce kaybolan kadının gözaltındaki oğlu tutuklandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 18 yıl önce kaybolan kadının oğlu, annesini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkartılan şahıs tutuklandı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Gümürtler köyünde yaşayan ve 2006 yılında kaybolan Hatice Musaoğlu'nun dosyası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına aile üyelerinin başvurması ile tekrar açıldı. Programa katılan Musaoğlu'nun kızları, annelerinin kaybolmasıyla ilgili kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söyledi. Azdavay Cumhuriyet Savcılığı tarafından, programdaki ifadelerin ihbar kabul edilmesi sonrasında Aydın Musaoğlu, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Musaoğlu, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Aydın Musaoğlu'nun eşi N. Musaoğlu'nun da, emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Ayrıca kayıp Hatice Musaoğlu'nun o dönem oğluyla birlikte yaşadığı evin bahçesinde, Hatice Musaoğlu'nun kemiklerinin bulunması için polis ekiplerince çalışmalar sürüyor.

18 Yıl Önce Kaybolan Kadının Oğlu Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - 3.Sayfa

Yerel Haberler Müge Anlı Kastamonu Politika Azdavay 3-sayfa Aydın

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