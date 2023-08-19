17 Yıl Yattığı Cezadan İzinli Çıkan Ali Bağcı Konvoylarla Karşılandı

17 yıl hapis cezası alan Ali Bağcı, izinli olarak memleketine döndü. Suçsuz olduğuna inanan ailesi ve ilçe halkı tarafından davul zurna eşliğinde konvoylarla karşılandı. Ali Bağcı, duygusal anlar yaşadığı karşılamada masumiyetine inananlara teşekkür etti.

17 yıl yattığı cezaevinden izinli olarak çıktı, davul zurna eşliğinde konvoylarla karşılandı

Ali Bağcı:

" Masumiyetime inandıkları için beni bağırlarına bastılar"

" 17 yıl yattım bu saatten sonra ne desem boş"

BURDUR - Burdur'un, Gölhisar ilçesine bağlı Çeşme Mahallesinde ikamet etmekte iken, Haziran 2007'de Adana'da işlenen cinayetin şüphelisi olarak gözaltına alınıp müebbet hapis cezası alan Ali Bağcı 17 yıllık mahkumiyetten sonra 9 günlük izin için geldiği memleketi Gölhisar'da konvoylarla karşılanıp pilavlar döküldü. Ali Bağcı'nın suçsuz olduğuna inanan ailesi, sevenleri ve ilçe halkının büyük bölümünün ilçe girişinde davul, zurna ve çiçeklerle yaptığı karşılamada duygusal anlar yaşandı.

"17 yıl sonra yuvana hoş geldin Ali Bağcı" yazılı pankartın takılı olduğu, davullu, zurnalı yaklaşık 100 araçlık konvoy ile ilçe turu attırılan Ali Bağcı daha sonra ise evine ulaştı. Zaman zaman ilçenin çeşitli yerlerinde durdurulan konvoy ile Ali Bağcı'ya hoş geldin diyen vatandaşlar, ilçe meydanında Ali Bağcı ile davul zurna eşliğinde oynadılar. Büyük bir kalabalığın olduğu Bağcı'nın evinde ise gözyaşları tutulamazken, kurban kesilrdi. Ali Bağcı'nın arkadaşları, komşuları, akrabaları ve tanıyanlarının doldurduğu alanda etli pilav ikramı da yapılırken, uzaktan yakından olayı duyan ilçe halkı Ali Bağcı'yı görmek için evine akın etti.

9 günlük izin süresini evinde geçirecek olan Ali Bağcı'nın ise kendisine gösterilen ilgi ve alakadan oluşan şaşkınlığı ve sevinci yüzünden okunuyordu.

17 yıl suçsuz yere hapis yattım

Ali Bağcı 17 yıl boyunca suçsuz yere hapis yattığını anlattığı konuşmasında; "Ben Burdur, Gölhisar doğumluyum. Yıllar önce başımdan geçen talihsiz bir olaydan dolayı 17 yıl cezaevinde kaldıktan sonra, meclisten geçen bir yasa gereği tahliye tarihime 3 yıl kala açık cezaevine geçtim ve izne geldim. Gölhisar halkı, benim hangi sebepten yattığımı bildikleri için, masumiyetime inandıkları için çok güzel bir karşılama töreni yapmışlar. Çok mutlu oldum. Hepsinden Allah razı olsun. Şimdi ben ne desem boş. 17 yıl geçti. Yargıda kararını verdi ama her ne kadar adalet desek de bana göre, gerçek bir adalet değildi. İşlemediğim bir suçtan dolayı 17 yıl yattım. Daha da yatıyorum. Cezamı çekiyorum. Artık kabullendim. İşlemediğim bir suçu yatmayı kabullendim. İlçedeki her insan benim suçsuz yere yattığımı bildikleri için böyle güzel bir karşılama yapmışlar. Çok mutlu oldum. Psikolojik olarak çok iyiyim. Devlette meclisten geçirdiği yasadan dolayı 3 yıl erken çıktığım için çok mutluyum. Beni destekleyen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Ali Bağcı akrabalarından Emine Bağcı ise; "17 yıl sonra Ali'nin Gölhisar'a gelmesi bize çok büyük mutluluk verdi. İnşallah sesimizi duyarlar. Bunca gelen ziyaretçisi ve karşılama töreni medyada yer alır." dedi. Rahime Özsarı ise; "Ali geldi. Mutlu olduk. Tüm gelenler sağ olsunlar. Şimdilik çok sevinçliyiz." dedi.

Mahkumiyeti süresince 9 günlük ev iznine çıkan Ali Bağcı'nın evi ise olayın ertesi günü de ziyaretçilerle dolup taştı.

Olayın geçmişi

2007 yılında dayısının kızı Z.Ö.'nün internetten tanışıp yanına Adana'ya gittiği Nebil Ergin'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ali Bağcı, yargılama sonunda müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Cinayeti azmettirdiği ileri sürülen dayısı babası A.Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.