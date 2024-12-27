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16 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Ünlü isimler gözaltında

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16 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 27 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında sosyal medya fenomenleri ile bir zamanların meşhur dizisi Sıfır Bir'de rol alan Burak Akyüz, Mustafa Yılmaz, Raperin Yılmaz gibi isimler de bulunuyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı ve sanal kumara teşvik ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik "Siberağ-13" operasyonlarında 27 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

BAHİS OPERASYONUNDA 27 KİŞİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 16 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında "Siberağ-13" operasyonları düzenlendiğini belirtti. Operasyonlarda 27 kişinin gözaltına alındığı bildiren Yerlikaya, şüphelilerden bazılarının "sosyal medya fenomeni" olarak tabir edildiğini ve sosyal medya uygulamalarında çok sayıda takipçiye sahip olduklarını aktardı.

"ÇALIŞMALAR 4 AY SÜRDÜ"

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti: "Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda 4 ay süren çalışmalar sonucu sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yapma, yasa dışı bahis ve sanal kumar oynamaya teşvik etme suçlarından çok sayıda takipçisi olan sosyal medya kullanıcıları hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana, Mersin, Ağrı, Antalya, Batman, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Iğdır, Isparta, Sakarya ve Şırnak'ta düzenlenen 'Siberağ-13' operasyonları sonucunda çok sayıda dijital materyale el kondu. Aralarında sosyal medya fenomeni olarak tabir edilen ve sosyal medya uygulamalarında yüksek takipçisi olan şüphelilerin de bulunduğu 27 kişi yakalandı." Siber vatanda, sanal devriyelerin suç ve suçlularla mücadelede 7 gün 24 saat esasıyla görev başında olduğunu aktaran Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

ÜNLÜ OYUNCULAR DA YAKALANDI

Yakalananlar arasında sosyal medya fenomenlerinin yanı sıra dizi oyunları da bulunuyor. Bir zamanların fenomen dizisi Sıfır Bir ile ünlenen Burak Akyüz ve Mustafa Yılmaz operasyon kapsamında gözaltına alındı. Ayrıca Raperin Yılmaz da yakalananlar arasında.

İŞTE YAKALANAN FENOMENLERİN LİSTESİ

Operasyonlarda yakalanan Instagram ünlülerinin listesi ise şöyle:

  • film10linee (F. Koç)
  • BuseKorkmaziniz (Z.B. Korkmaz)
  • MustafaYilmazOfficial01 (M. Yılmaz)
  • BurakAkyüz (B. Akyüz)
  • Raperin_Ylmaz (P. Mızrak)
  • Serpivazz (U.D.Lafcı)
  • Baver.Ozatesx (B.Özateş)
  • EnesGunes544 (E. Güneş)
  • CanerOzdemirKol (C. Ayirgül)
  • Busesahq (B. Şahin)
  • Nevruznurronlinee (N. Akın)
  • Fevzi.Motovlog (F. Demircan)
  • 1BilalBdk (M.B. Budak)
  • Orcunkaya_kuafor (M.O. Kaya)
  • İdriscan.73 (İ. Can)
16 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Ünlü isimler gözaltında
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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