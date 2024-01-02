15 yaşındaki kızı soyunurken gizlice kayda alan sapık yakalanacağını anlayınca böyle kaçtı

Güney Galler'de bir şahıs bir su parkındaki giyinme kabininin bölme altından 15 yaşındaki bir kız öğrenciyi çekmeye çalışırken yakalanacağını anlayınca kaçtı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, 27 yaşında olduğu belirtilen adamın, annesi ile beraber soyunma kabininde bulunan 15 yaşındaki kız kabine girince, kızın yanındaki kabine girdiğini gösteriyor.

Kızın girdiği kabinin yanındaki kabine giren adam kabinlerin arasındaki bölmede bulunan boşluktan telefonunu kızın soyunduğu kabine doğru uzattı.

Genç kız telefonu fark edince telefonu tekmeledi.

Yakalanacağını anlayan adam hızla kaçarak uzaklaştı. Kızın şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, 27 yaşındaki adamı kız arkadaşının evinde gözaltına aldı.

İsmiWarlow olarak açıklanan adam mahkemede telefonun yanlışlıkla düşürdüğünü söyledi. Hakim, kendisine bu iddiaya inanmak için saf olmak gerektiğini söyledi.

Geçmişte başka suçlardan kaydı bulunan Warlow'a altı ay hapis cezası verildi. Mahkeme Warlow'un cezası iki yıl erteledi.