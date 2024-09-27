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15 Yaşındaki Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

15 Yaşındaki Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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MHP Merzifon İlçe Başkanı Hüseyin Saka, hızla kaldırıma dalan otomobilin çarparak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muharrem Can Özel'in kazasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Saka, kazanın normal bir trafik kazası olmadığını belirtti.

MHP Merzifon İlçe Başkanı Hüseyin Saka, hızla kaldırıma dalan otomobilin sürücüsünün çarparak hayattan kopardığı 15 yaşındaki Muharrem Can Özel'in ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan feci kazanın detaylarıyla soruşturulmasını isteyen Saka, "Bu kazanın normal bir kafayla yapılacak kaza olduğuna inanmıyoruz" dedi.

'Cinayet gibi' kaza, 24 Eylül Salı akşamı Amasya'nın Merzifon ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, kontrolden çıkan Abdurrahim Kartal yönetimindeki 35 RKB 01 plakalı otomobil kaldırımda yürüyen 15 yaşındaki Muharrem Can Özel'e hızla çarptı, havaya fırlayarak yere düşen çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Kartal, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Annesi ile cezaevinde olan babası yıllar önce ayrıldığı için 6 Şubat depremi sonrasında geldikleri Merzifon'da dedesi ve babaannesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen çocuk, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde defnedildi.

"Trafik kazası demiyorum"

Sosyal medyada 'cinayet gibi' yorumlanan kazanın soruşturmasının detaylarıyla yapılmasını isteyen MHP Merzifon İlçe Başkanı Saka, "Çocuğumuz trafik terörüne kurban gitti. Trafik kazası demiyorum. Çünkü caddenin ortasında 90, 100 kilometre hızla giden cani kaldırımda yürüyen bir çocuğumuzu ne yazık ki hayatının baharında aramızdan ayırdı. Normal bir kaza değildi. Kazayı yapan insan orada diğer insanlara hakaretler ediyordu. Bu kazanın normal bir kafayla yapılacak kaza olduğuna inanmıyoruz" diye konuştu.

"Gençlerimiz zehirleniyor"

Güvenlik güçlerinin uyguladığı asayiş tedbirlerine ek olarak toplumun da duyarlı olması gerektiğine işaret eden Saka, "Merzifon'da yaşayan herkese sesleniyorum. Lütfen bu sessiz çığlığa cevap verin. Gençlerimiz her gün zehirleniyor. 'Torbacı' dediğimiz tacirlerin sattığı maddeleri alanlar kendini kaybederek şehrimizi yaşanmaz hale getirmeye başladı. İçen de satan da bunun cezasını gören insanlar da herkes kendi çocuğumuz gibi" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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