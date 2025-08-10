Evlilik hazırlığı yapan nişanlı çifti feci kaza ayırdı

Evlilik hazırlığı yapan nişanlı çifti feci kaza ayırdı
Güncelleme:
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan nişanlı çiftten 25 yaşındaki Meryem Ceren Keskin, tedavi gördüğü hastanede 41 gün sonra yaşamını yitirdi. Cansız bedeni toprağa verilen Keskin'in annesi, "15 gün sonra 23 Ağustos'ta düğünü vardı öğretmen kızımın" diyerek gözyaşı döktü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halinde olan Ramazan M. yönetimindeki TIR, otogar yakınlarındaki kavşakta Hamza Kaptan idaresindeki otomobille çarpıştı.

YARALANAN NİŞANLI ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

30 Haziran günü meydana gelen kazada evlilik hazırlıkları yapan otomobil sürücü Kaptan ile yanındaki nişanlısı öğretmen Meryem Ceren Keskin yaralandı. İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan nişanlı çift, ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

KURTARILAMADI

Yoğun bakımda tedavisi süren 25 yaşındaki Meryem Ceren Keskin, bugün sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Keskin'in cenazesi İslahiye'ye getirildi.

ANNESİNİN SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Dervişpaşa Mahallesi'ndeki Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde kılınan cenaze namazının sonra Meryem Ceren Keskin'in cenazesi İslahiye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kızının mezarı başında gözyaşı döken Esen Keskin, "Ben kızımı 25 yaşında toprağa verdim. 15 gün sonra 23 Ağustos'ta düğünü vardı öğretmen kızımın" dedi.

Öte yandan Keskin'in nişanlısı Hamza Kaptan'ın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
