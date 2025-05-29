13 yaşındaki kız, babası ile fotoğraf çektirince baraja düşüp kayboldu

13 yaşındaki kız, babası ile fotoğraf çektirince baraja düşüp kayboldu
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İngiltere'de 13 yaşındaki bir kız çocuğu, fotoğraf çekmek için gittiği barajdan düşerek kayboldu. Olay, kızın babası gözleri önünde gerçekleşti. Okul tatilini kutlamak için gittikleri bu barajda yaşanan trajik olay sonrasında arama çalışmaları devam ediyor. Kızın amcası, yeğeninin baraj duvarından aşağıdaki suya düşerken kafasını çarptığını belirtti. Polis drone ve botlarla arama çalışmalarını sürdürüyor ancak kötü hava koşulları çalışmaları zorlaştırıyor.

İngiltere'de 13 yaşındaki bir kız çocuğu, fotoğraf çekerken baraj duvarından düşerek kayboldu. Olay babasının gözleri önünde yaşandı.

Baba ve kızı, okul tatilinin başlamasını kutlamak için Çarşamba günü en sevdikleri güzel manzaralı yere gitmişlerdi. Ancak bu güzel gün trajediyle sona erdi.

Bugün, 160 metre yüksekliğindeki Baltings Barajı'nda arama çalışmaları devam ediyor. Ripponden yakınlarındaki bu barajda yaşanan olayı kızın amcası anlattı.

Taksi şoförü olan ve adını vermek istemeyen amca şunları söyledi: "Bu gerçekten çok trajik. 13 yaşındaki yeğenim sadece fotoğraf çekiyordu, baraj duvarından aşağıdaki suya düştü. Düşerken kafasını çarptığını sanıyorum."

Baraj duvarı su seviyesinden 60-70 metre yükseklikte. Son hava koşulları nedeniyle su seviyesi oldukça düşük durumda.

Amca sözlerini şöyle sürdürdü: "Ailecek buraya sık sık gelirlerdi. Normalde anne, baba ve bütün çocuklar birlikte gelirdi. Geçen hafta da ailecek burada güzel bir yürüyüş yapmışlardı. Suya düştüğünü duyar duymaz arama çalışmalarında yardım edebilir miyim diye koşarak geldim."

Polis drone uçurdu ve üç tekne gönderdi. Arama çalışmaları Çarşamba akşamı 19:30'da durduruldu.

Olay yeri çevrildi ve bugün daha fazla bot getirilerek aramalar yeniden başladı. Ancak kötü hava koşulları çalışmaları zorlaştırıyor. Yerel halkın belirttiğine göre rüzgar suyu çok dalgalı hale getiriyor.

Amca şöyle devam etti: "Okul tatilinin başlangıcını kutlamak için sadece babasıyla gelmişti. Çok sevimli bir kız - çok nazik ve şefkatli. Arama çalışmalarına katılamadığımız için kendimizi çok çaresiz hissettik ama polis çemberi vardı."

Trajedi yaşanan yerin yakınında "Soğuk Su Öldürür" ve "Yüzmek Yasak" uyarı levhaları bulunuyor.

Dün gece trajedinin nedenini araştırmak için titiz bir adli tıp incelemesi başlatıldı.

13 yaşındaki kız, babası ile fotoğraf çektirince baraja düşüp kayboldu

13 yaşındaki kız, babası ile fotoğraf çektirince baraja düşüp kayboldu

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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