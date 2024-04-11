13 ve 16 yaşındaki çocuklar, resmi plakalı kamyoneti çalarak 180 kilometre yol gitti

Balıkesir'de resmi plakalı kamyoneti çalan 16 ve 13 yaşlarındaki iki çocuk, yaklaşık 180 kilometre yol yaptı. Çalıntı kamyonetin İzmir'de olduğu bilgisini alan polis ekipleri, kameraları inceleyerek aracı bulup durdurdu. Gözaltına alınan iki çocuk yakalanarak gözaltına alındı.

RESMİ ARACI YERİNDE GÖREMEYİNCE POLİSE HABER VERDİLER

Akılalmaz olayın yaşandığı adres Balıkesir'in Sındırgı ilçesi oldu. 13 yaşındakiH.C.S. ve 16 yaşındaki Ö.S.D., resmi bir aracı çaldıktan sonra gaza basarak yola koyuldu. Aracın yerinde olmadığı fark edilince polis ekiplerine haber verildi. Kentteki güvenlik kameraları tek tek incelendi ve aracın İzmir'e doğru gittiği belirlendi.

İZMİR'DE GÖZALTINA ALINDILAR

Takip çalışması başlatan polis ekipleri, aracı İzmir Bayraklı'da tespit ederek durdurdu. 13 ve 16 yaşlarındaki 2 çocuk yakalanarak gözaltına alındı. Çalıntı araçla yaklaşık 180 kilometre yol giden çocuklar hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.