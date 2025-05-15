11 yaşındaki öğrencisine istismarda bulunan kadın öğretmen tutuklandı

Rusya'da evli bir kadın ilkokul öğretmeni, 11 yaşındaki erkek öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu için 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Leningrad'daki mahkemede açıklanan bilgilere göre, olayların yaşandığı dönemde 25 yaşında olan Anna Plaksyuk, küçük çocuğu dudaklarından öpmeye ve vücuduna dokunmaya zorladı.

Öğretmen, dersten sonra çocuğu sınıfta alıkoydu, kapıyı kilitledi ve çocuğun özel bölgelerine kıyafetleri üzerinden dokundu. Ayrıca çocuğa kendi çıplak fotoğraflarını gönderdi ve ondan da benzer fotoğraflar istedi.

Bu durum, çocuğun annesi WhatsApp'ta öğretmen ile oğlu arasındaki uygunsuz mesajları ve fotoğrafları bulduğunda ortaya çıktı. Anne hemen Toksovo kasabasındaki okul müdürüne ve polise durumu bildirdi.

Çocuğun annesi, öğretmeni "düzenli olarak flört etmek, okşamak ve öpmekle" suçladı.

Şu anda 27 yaşında olan öğretmen, kilitli sınıfta çocukla gizli buluşmalar yaptığını itiraf etti. Polise verdiği ifadede, çocuğun kendisine "ilgi gösterdiğini" ve "iltifat ettiğini" söyledi.

Bu istismar olayları 4 ay boyunca devam etti.

Okulda "sevilen" bir öğretmen olan kadın, bir yıldan fazla süredir tutuklu bulunuyordu. "14 yaşından küçük bir kişiye karşı cinsel nitelikli şiddet eylemleri" suçundan mahkûm edildi ve hapisten çıktıktan sonra 1 yıl süreyle öğretmenlik yapması yasaklandı.

Öğretmenin kocası, eşinin okuldaki görevinden alınması ve mahkûmiyeti hakkında hiçbir yorum yapmadı.

İlginç bir şekilde, iddialar ilk ortaya çıktığında, bazı veliler öğretmene inanmayı reddetti ve onu savundu. Bir veli onu "rüya gibi bir öğretmen" olarak tanımlarken, meslektaşları da kadının "karanlık yönünü" hiç fark etmediklerini belirterek öğretmeni övdü.

Kadının sosyal medyada paylaştığı bir durumda: "Bir erkeği hiçbir şeyle tutamazsın - ne çocuklarla, ne gençlikle, ne göbeğinle, ne şantajla, ne de kriz numaralarıyla" yazdığı görüldü.

Çocuğun annesi, öğretmen tutuklandıktan sonra oğlunun uzun süre okula gitmek istemediğini açıkladı.