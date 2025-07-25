10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar

10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
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10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
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Türkiye'nin yüreği alevlerle mücadele ederken can veren 10 orman şehidi için sızlarken Bilecik'te Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun'un yaptığı tepki çekti. Aniden yön değiştiren rüzgar nedeniyle alevlere müdahale etmek için başka konuma geçen orman işçileri için "Korkup kaçtılar" dedi.

Sakarya, Bilecik, Eskişehir ve Karabük'te farklı noktalardan yükselen alevler büyük hasara yol açıyor. 2 bin 619 kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, yangınlara karşı 4 bin 231 personel, 45 hava aracı ve 1.236 kara aracıyla mücadele veriliyor. Eskişehir'de 10 orman işçisinin hayatını kaybetmesi yürekleri dağlarken, Bilecik'ten gelen görüntüler tartışma yarattı.

"KORKUP AĞLAYARAK KAÇTILAR"

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun Bekir Torun, sosyal medya hesaplarından açtığı canlı yayında, rüzgârın yön değiştirmesi sonrası orman ekiplerinin bölgeden ayrılmasını eleştirerek, "Arkadaşlar, İçmeler yanıyor. Burada yaklaşık 12 arasöz vardı. Buradan bağıra çağıra resmen kaçtılar. Bakın, burada bir araçla biz söndürüyoruz. Orman yangınıyla mücadele için işe girmiş olan adamlar buradan korkup ağlayarak kaçtılar" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Haberler.com
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Yorumlar (33)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Keşke makam uçakları satılıp yerine söndürme uçakları alınsaydı. Keşke.. ama itibar ve ihtişam önemli tabii.

Yorum Beğen381
Yorum Beğenme178
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Haber YorumlarıÖzgür Sevindik:

Kesgeler bitmez okadar bos heykel yerine veya boş sanatci olmayipta para yedirilenlere veya 600 kisilik bos vekil lere veya ölen kisinin binlerce ayak basti denilipte koruma altina alinip milyonlarca masraf edilecegine bu ülkeye neler alinmazdi veya nasil bir saha kalkardi gel gelelim bu siyaset millete böyle at gözlügü takıp semeri sirtindan eksik etmez

yanıt65
yanıt58
Haber Yorumları......:

Özgür Sevindik, Senin arkayı hangi dergâhta yardılar?

yanıt24
yanıt20
Haber YorumlarıLeven Ergün:

Özgür sevindik AWRADINUN anam sii

yanıt9
yanıt10
Haber YorumlarıHalit:

alevden korkup kaçmak ayıp değilki

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Haber YorumlarıArda Yıldız:

İp li değilmi. Sen belediye Başkanı olarak naptın? İtfaiyen hazır mı yoksa yan gelip yattın mı?

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Haber YorumlarıSer_hat:

İtfaiye yetermiş bro taaa dağın tepesinde yanıyor

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Haber YorumlarıMengele:

TÜRK HAVA KURUMU YANGIN SÖNDÜRME UCAKLARI UYAP TARAFINDAN IHALE ILE SATILIGA CIKMIS

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Yorum Beğenme129
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Haber YorumlarıHakan Kılıç:

Thk daki uçakların hepsi çöp, kurum kendini yenilemek yerine, yıllarca yiyip içip yan gelip yattı. Kurum icin harcamaları gereken paraları, kendilerini zengin etmek icin harcadılar, sonunda da afaroz edildiler.bıkmadınız algı yaratmaya.

yanıt208
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