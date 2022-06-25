1 yaşındaki Afgan Khatıra'nın balkondan düşmesi kamerada - Haberler

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1 yaşındaki Afgan Khatıra'nın balkondan düşmesi kamerada

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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1 yaşındaki Afgan Khatıra'nın balkondan düşmesi kamerada

Amasya'da 4 katlı bir binanın birinci katında balkonda oynayan 1 yaşındaki bebek, dengesini kaybedince aşağı düştü. O sırada yolda duran bir vatandaşın omzuna çarpan minik çocuk, yaralandı. Sağlık durumunun ise iye olduğu öğrenildi.

Hacı İlyas Mahallesi'nde 4 katlı binanın 1'inci katındaki evde, balkonda oyun oynayan Afgan Khatıra Amırı bebek, aşağı sarkınca beton zemine düştü.,

Bebek, o sırada şans eseri yolda duran Ruhi Aşçı isimli vatandaşın omzuna çarpıp, hızının kesilmesiyle hafif şekilde yaralandı.

1 yaşındaki Afgan Khatıra'nın balkondan düşmesi kamerada

İhbarla gelen sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu bebek, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Afgan bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

1 yaşındaki Afgan Khatıra'nın balkondan düşmesi kamerada

Olay anı ise çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Ruhi Aşçı, "Hiç kimsenin başına gelmeyen bir olay başıma geldi. Tesadüf oldu. Elektronikçinin kapısında ayakta beklerken omzuma bir şey düştüğünü fark ettim. İlk başta saksı düştüğünü sandım. Arkamı dönünce çocuk olduğunu fark ettim, sırtımdan yere yuvarlandı. Ağzından ve dişlerinden ufak bir kan geldi. Ambulans geldi. Annesiyle birlikte hastaneye götürüldüler" dedi.

1 yaşındaki Afgan Khatıra'nın balkondan düşmesi kamerada

Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - 3. Sayfa

Afganistan Bebek 3. Sayfa Haberler

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