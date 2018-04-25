3. Ordu Komutanı Orgeneral Savaş Tunceli'de

3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Tunceli'de Vali Sonel'i ziyaret edip, birlikleri denetledi.

Tunceli'de birlikleri denetlemeye gelen 3. Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti. Orgeneral Savaş'a, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 3. Ordu Hareket Kurmay Başkanı Tuğgeneral Halil Soysal, 4. Komanda Tugay Komutan Vekili Albay Feridun Bircan, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur eşlik etti.

Vali Sonel, Orgeneral Savaş'la bir süre sohbet etti. Daha sonra valilikten ayrılan Savaş ve beraberindekiler kentteki birlikleri denetledi. - TUNCELİ