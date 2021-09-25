3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasında 'reddi hakim talebi' - Haberler
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3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasında 'reddi hakim talebi'

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasında 'reddi hakim talebi'

Gaziantep'te 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgasına ilişkin 15 kişi hakkında açılan davaya 10. duruşma ile devam edildi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgasına ilişkin 15 kişi hakkında açılan davaya 10. duruşma ile devam edildi. Tutuklu sanık Cuma O.'nun SEGBİS üzerinden katıldığı duruşmada, müştekilerin reddi hakim talebi üzerine dava dosyasının 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde biri muhtar adayı 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı muhtarlık kavgasına ilişkin haklarında kasten öldürme, hakaret, suç delillerini yok etme, tehdit, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma ve yaralama suçlarından dava açılan 1'i tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

10. duruşma görüldü

Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 10'ncu duruşmaya tutuklu sanık Cuma O., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, duruşmaya diğerler sanıklar Ahmet O., Adem O., Cemal O., Süleyman O., Bayram O., Işık Erman O. Cesur O. ile Muhammet O., Cuma O. Mehmet Ç. ve Vural O. mazeret gerekçesiyle katılmadı. Duruşmada öldürülen 3 kardeşin annesi Firdevs Kaplan, babası Durdu Kaplan, kardeşi Bayram Kaplan ile avukatları Bayram Kuş ile Baran Can Kuş da yer aldı. Müşteki sanık Bayram Kaplan'ın avukatı Ramazan Hakan Urul, müşteki sanık Işık Erman O.'nun avukatı Enes Akbulut ile sanık Özgen Kaplan'ın avukatı Gökhan Ercihan da davada hazır bulundu.

İddia makamı ceza istedi, sanık beraat ve tahliye talep etti

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada iddia makamına talepleri soruldu. İddia makamları sanıkların üzerine atılı suçları işlediklerine yönelik kuvvetli delillerin gözetilerek cezalandırılması taleplerini yineledi. İddia makamının taleplerine karşı çıkan tutuklu sanık Cuma O. ise mütalaayı ve iddiaları kabul etmediğini belirterek beraatını ve tahliyesini talep etti.

Mağdur avukatı, tarafsızlık iddiasıyla reddi hakim talep etti

Duruşmada söz alan anne Firdevs Kaplan ve baba Durdu Kaplan vekili Av. Bayram Kuş, sanıkların suçu işlediklerine dair kuvvetli delillerin olduğunu ifade etti. Av. Bayram Kuş, olay günü 5 silahtan çıkan 19 mermi bulunduğunu ve bu konuda hiçbir araştırma yapılmadığını vurguladı. Önceki duruşmada, bazı tutuklu sanıkların bir anda tahliye edildiğini ve belirten Av. Kuş, mahkemenin verdiği kararlarla tarafsızlık ilkesine aykırı davrandığını iddia ederek reddi hakim talebinde bulundu.

Sanık avukatları, reddi hakim talebinin reddini istedi

Sanık Işık Erman O. ve Ahmet O.'nun avukatları ise tarafsızlık ilkesine aykırılık olmadığını ifade ederek, tüm tahliyelerin dosya içeri ile delillere uygun şekilde yapıldığını belirtti. Sanık avukatları, katılanlar avukatlarının reddi hakim talebinin yerinde olmadığını da vurgulayarak ret talebinin reddini istedi.

"Reddi hakim" talebinin değerlendirilmesi için dava 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme heyeti, Katılanlar vekili Av. Bayram Kuş'un, "heyetin reddi" talebinin değerlendirilmesi için dosyanın bir üst mahkeme olan 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuk sanık Cuma O.'nun tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Olayın geçmişi

Gaziantep'te merkez Şehitkamil ilçesi Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde çıkan muhtarlık kavgasında, muhtar adayı Süleyman Kaplan ile kardeşleri Eyüp ve Adem Kaplan tabancayla öldürülmüş, 6 kişi ise yaralanmıştı. - GAZİANTEP

3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasında 'reddi hakim talebi'

3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasında 'reddi hakim talebi'

3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasında 'reddi hakim talebi'

3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasında 'reddi hakim talebi'

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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