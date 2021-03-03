Gece vakti çıkan yangın, mahalleyi ayağa kaldırdı
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Gece vakti çıkan yangın, mahalleyi ayağa kaldırdı

03.03.2021 07:08 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:13

Bursa'da 3 katlı bir apartmanda çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangında 5'i çocuk 8 kişi binada mahsur kaldı. Ekiplerin kurtarmak istediği bir anne, "Çocuklarım içeride" diyerek direndi. İçeri girip çocukları kurtaran itfaiye, korkulu anneye rahat bir nefes aldırdı.

Yangın, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Bahar Mahallesi Kanarya Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece sıralarında 3 katlı apartmanın birinci katında bulunan dairede buzdolabından kaynaklı yangın çıktı.

DAKİKALARCA BEKLEDİLER

Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, dumanların sardığı binaya müdahalede bulundu. Dumanın sardığı binanın 3. katında bulunan 3'ü çocuk 4 kişi kendilerini balkona atarak dakikalarca kurtarılmayı bekledi.

Gece vakti çıkan yangın, mahalleyi ayağa kaldırdı

KAPIYI KIRDILAR

Ekipler 3. katın kapısını kırarak 3'ü çocuk 4 kişiyi kurtarıldı. Daha sonra bina sakinleri tahliye edilirken, binada bulunan 5'i çocuk 8 kişi dumanların içerisinden çıkartılarak tedavi altına alındı. Dumandan etkilenen 5'i çocuk toplam 8 kişi sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Gece vakti çıkan yangın, mahalleyi ayağa kaldırdı

İTFAİYEYE DİRENDİ

İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen kadın ve 3 çocuğunu kurtararak apartmandan indirmek istedi. Bu sırada çocuklarını yanında göremeyen panik halindeki kadın "Çocuklarım binada kaldı" diyerek itfaiyeye direndi. Komşularının sakinleştirmek için yoğun çaba sarf ettiği kadın, çocuklarını itfaiye erlerinin kucağında görünce rahat bir nefes aldı.

KORKU VE PANİK YAŞANDI

Diğer yandan bir annenin çocuğu için feryat etmesi dikkatlerden kaçmazken, çocuk ise muhabbet kuşu yandığı için gözyaşlarına boğuldu. Korku ve paniğe neden olan yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürüldü. Dumandan etkilenen vatandaşlarının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte yangından fotoğraflar:


Gece vakti çıkan yangın, mahalleyi ayağa kaldırdı
Gece vakti çıkan yangın, mahalleyi ayağa kaldırdı
Gece vakti çıkan yangın, mahalleyi ayağa kaldırdı
Gece vakti çıkan yangın, mahalleyi ayağa kaldırdı
Gece vakti çıkan yangın, mahalleyi ayağa kaldırdı
Gece vakti çıkan yangın, mahalleyi ayağa kaldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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