3 HAZİRAN NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

3 HAZİRAN NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?
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3 Haziran tarihi, geçmişte pek çok önemli olaya tanıklık eden özel bir gündür. Siyasi, kültürel, bilimsel ve toplumsal alanlarda yaşanan çarpıcı dönüşümlere ev sahipliği yapan bu tarih, hem dünya tarihinde hem de Türkiye tarihinde önemli anlara şahitlik etmiştir. Peki, 3 Haziran ne günü olarak kutlanır? 3 Haziran'da ne oldu, hangi önemli olaylar yaşandı? Bugün ne günü? İşte, detaylar…

3 Haziran tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 3 Haziran'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 3 Haziran tarihinde neler oldu? 3 Haziran dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 3 Haziran tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

3 HAZİRAN NE GÜNÜ?

Her yıl 3 Haziran'da kutlanan Dünya Aşk Günü, sevgi, bağlılık ve romantizmin evrensel simgesi olarak öne çıkıyor. Bu özel gün, çiftlerin birbirine olan duygularını ifade etmesi, romantik jestlerle sevgiyi pekiştirmesi için önemli bir fırsat sunuyor.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1098 - Birinci Haçlı seferi: 8 ay süren kuşatma sonunda Antakya haçlıların kontrolü altına girdi.

1839 - Çin'in "Humen" limanında İngiliz tacirlerden ele geçirilen 1.2 milyon kg afyon Çinli yetkililerce imha edilince, Birleşik Krallık bunu bir savaş nedeni saydı (casus belli) ve böylelikle "Birinci Afyon Savaşı" başlamış oldu.

1889 - Kanada topraklarını bir okyanustan diğerine kadar kateden "Kanada Pasifik Demiryolu" tamamlandı.

1889 - Dünyanın ilk uzun mesafeye elektrik taşıyan güç hattı tamamlandı. Willamette Falls'daki güç istasyonundan Portland, Oregon'un kent merkezine kadar olan hattın uzunluğu 14 mildi.

1892 - İngiliz futbol takımı olan Liverpool kuruldu.

3 HAZİRAN NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?Bugün ne günü

1925 - Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Güncel Türkçesi: İlerici Cumhuriyet Partisi), Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı.

1939 - Dr. Fikri Tüzer CHP Genel Sekreterliğine seçildi; Müstakil Grup üye seçimi yapıldı.

1942 - Midway deniz savaşı başladı. İki gün süren savaşta, Japonlar ağır kayıplar verdiler ve Japonların Pasifikteki ilerleyişi durduruldu.

1955 - İstanbul'da Göksu'nun üzerinde yapılan Elmalı Barajı açıldı.

1955 - Messina Konferansı; Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun doğuşu.

1957 - Türkiye Güreş Millî Takımı, serbest stilde dünya güreş şampiyonu oldu.

1964 - Futbolun 'Ordinaryüs'ü Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe - Beşiktaş arasındaki jübile maçıyla futbola veda etti.

1965 - Edward Higgins White, uzayda yürüyen ilk Amerikan oldu.

1974 - Ressam Fikret Mualla'nın Fransa'dan getirilen kemikleri, İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'na gömüldü.

1974 - Yitzhak Rabin, İsrail'in yeni Başbakanı oldu.

3 HAZİRAN NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?Tarihte bugün ne oldu

1976 - "Avrupa Komünizmi" deyimi, ilk kez İtalyan Komünist Partisi lideri Enrico Berlinguer tarafından kullanıldı.

1983 - Birleşik Krallık'ta Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait üsleri protesto eden 752 kişi tutuklandı.

1989 - Pekin'de Tiananmen Meydanı'ndaki büyük gösteriye asker müdahale etti: 2 bin civarında öğrenci öldü.

1996 - Birleşmiş Milletler himayesinde düzenlenen Habitat-II İnsan Yerleşimleri Konferansı'nın resmî açılışı İstanbul'da yapıldı.

2006 - Karadağ kuruldu.

2017 - İngiltere'nin Londra kentindeki Southwark bölgesinde, bir terör saldırısı düzenlendi.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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