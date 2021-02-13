3.Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri sahiplerini buldu

Pandemiyle geçen 2020 yılının en iyi radyo, radyocu ve radyo programları, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "3. Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri" töreninde sahiplerini buldu. Kovid-19 nedeniyle online olarak gerçekleşen programda engelliler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı onur ödülüne layık gördü. Salgın günlerinde engellilerin dertlerini anlamaya bir adım daha yaklaştıklarını söyleyen Koca, "Salgınla birlikte engelsiz hayatın değerini bir kez daha gördük. Fiziki mesafelerden çok, kalben yakınlığın önemini hatırladık" dedi.

"Radyo ve radyocu dostu" Bağcılar Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve Türkiye'nin önde gelen radyocularının ödüllendirildiği Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri'nin bu yıl üçüncüsü gerçekleşti. Her yıl siyasetten iş ve sanat dünyasına kadar birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşen program koronavirüs nedeniyle bu sene online olarak düzenlendi.

HAYATINI KAYBEDEN RADYOCULAR ANILDI

Bağcılar Belediyesi yeni hizmet binasında gerçekleşen tören, Bağcılar Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Radyo programcısı Onur Sakar'ın sunduğu gece Eşref Şefik'in ilk radyo anonsu ve ardından hayatını kaybeden radyocuların anılmasıyla başladı. Kısa süre önce yaşamını yitiren sanatçı Hüner Coşkuner de saygı ve rahmetle anıldı.

ENGELLİLER KONUSUNDA HEP İLKLERİ YAPIYORUZ

Etkinliğin ev sahipliğini yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yaptığı açılış konuşmasında "Bu programın farklı bir anlamı var. Önceki hafta yeni belediye binamıza taşınmıştık. Yeni belediye binamızdaki ilk programımız. Bugüne kadar engelliler konusunda hep ilkleri yapan bir belediyeyiz. Biz yerel yöneticiler olarak herkese ve her kesime hizmet etme mecburiyetimiz var. Bu anlamda eğer engelli kardeşlerimizin imkanlarını rahatlatırsak, engellerini ortadan kaldırırsak onlara da engelli demeye gerek kalmaz diye düşünüyorum. Bu programda ödül alan herkesi tebrik ediyorum" dedi. Çağırıcı bütün radyoculara salgın sürecinde dinleyenlere verdikleri moralden dolayı da teşekkür etti.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'YA ONUR ÖDÜLÜ VERİLDİ

Programda birbirinden ünlü sanatçıların 13 Şubat Dünya Radyo Günü'ne yönelik gönderdikleri görüntülü mesajlar yayınlandı. Daha sonra da www.engelsizmikrofon.org adresi üzerinden halk oylaması sonucu ödüllerin sahibi olan isimler açıklandı. Engellilerden oluşan jürinin belirlediği listeye göre; "Engelsiz Mikrofon Onur Ödülü" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Engelsiz Mikrofon Özel Ödülü" İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ve "Engelsiz Mikrofon Saygı Ödülü" rahmetli sanatçı Barış Manço'ya verildi.

"EN ÖNEMLİ DERSLERDEN BİRİNİ ALDIK"

Videolu mesaj gönderen Koca, koronavirüs süreci ve engellilerin durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Salgınla birlikte engelsiz hayatın değerini bir kez daha gördüklerini söyleyen Koca, "İnsanlarımızın pek çoğu sizin her gün yüz yüze kaldığınız kısıtlamaların çok hafifleriyle yeni tanıştı. Bulaşıcı bir hastalığın getirdiği kısıtlamalarla önünde hiçbir engel olmadan sokağa çıkabilmenin anlamını yeni tanıdı. Bu virüsle mücadelede toplum olarak unutmamamız gereken en önemli derslerden birini aldığımızı düşünüyorum. Bu sıkıntıları günlük hayatımızın bir parçası olarak her gün yaşayan engelli kardeşlerimizin dertlerini anlamaya bir adım daha yaklaştık. Fiziki mesafelerden çok kalben yakınlığın önemini hatırladık" dedi.

Virüsle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürüldüğünü de ifade eden Koca, şöyle devam etti:

"Engelli kardeşlerimizi hayat içinde güçlü tutacak tedbirlere çok büyük önem veriyoruz. Tüm vatandaşlarımızın verdiği destekle sağlık çalışanları olarak cephe savaşı veriyoruz. Bu virüs en kısa zamanda hayatı kısıtlayan bir engel olmaktan çıkacak."

Bakan Koca, ödülü sağlık çalışanlarımız adına büyük bir onurla kabul ettiğini söyledi.

İşte gecede ödül alan radyo, radyocu ve radyo programları:

-YILIN EN İYİ ULUSAL RADYOSU

RADYO 7

-YILIN EN İYİ YABANCI MÜZİK RADYOSU

JOY FM

-YILIN EN İYİ YEREL RADYO PROGRAMCISI

DADALİ SHOW/ RADYO EKİN

-YILIN EN İYİ TÜRK HALK MÜZİĞİ RADYOSU

RADYO EKİN

-YILIN EN İYİ ARABESK RADYOSU

RADYO 2000

- YILIN EN İYİ HABER RADYOSU

NTV RADYO

-ENGELSİZ MİKROFON ONUR ÖDÜLÜ

DR. FAHRETTİN KOCA/ SAĞLIK BAKANI

-ENGELSİZ MİKROFON ÖZEL ÖDÜLÜ

TRT İSTANBUL RADYOSU

ALİ YERLİKAYA – İSTANBUL VALİSİ

-YILIN EN İYİ POP MÜZİK RADYOSU

NUMBER ONE TÜRK

-YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN RADYOSU

KARADENİZ FM

-YILIN EN İYİ KONUŞAN(TALK) RADYOSU

KAFA RADYO

-YILIN EN İYİ RADYOYA DEĞER KATANLAR ÖDÜLÜ

ŞAFAK KARAMAN - KRAL POP

KADİR ÇÖPDEMİR - METRO FM

GÖNÜL DOSTU ŞENER- KRAL FM

NİHAT SIRDAR - KAFA RADYO

GÜÇLÜ METE - KAFA RADYO

GEVEZE - POWER FM

-YILIN EN İYİ KADIN RADYO PROGRAMCISI

YASEMİN ŞEFİK/ BEST FM

- YILIN EN İYİ ERKEK RADYO PROGRAMCISI

AFRİKALI ALİ/ KRAL FM

- ENGELSİZ MİKROFON BAŞARI ÖDÜLÜ

SERDAR GÖKALP – SON ŞAKA (FİLM)

- YILIN EN İYİ SPOR RADYOSU

RADYO FENERBAHÇE

- YILIN EN İYİ RADYO SHOW PROGRAMI

CEM ARSLAN/ SÜPER FM

-ENGELSİZ MİKROFON RADYO DOSTU ÖDÜLÜ

-KADİR BIYIKLI (FONEX)

-ANT MEDYA/ ARİF ANTLI

-YILIN EN İYİ RADYO KONUK PROGRAMI

HİLAL ÖZGANİ – RADYO D

-YILIN EN İYİ HABER PROGRAMI VE SUNUCUSU

SEÇİL GÖREN – KRAL FM

- YILIN EN İYİ TEMATİK RADYOSU

RADYO TRAFİK

- YILIN EN İYİ ŞİİR EDEBİYAT PROGRAMI

UMUT ÖZTÜRK – RADYO 7

- YILIN EN İYİ İNTERNET RADYOSU

RADYO BAŞAKŞEHİR

- ENGELSİZ MİKROFON JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

ALİ EYÜBOĞLU - MİLLİYET CADDE

CANLI MASA – UÇANKUŞ TV

NELER OLUYOR HAYATTA – KANAL D

SÖYLEMEZSEM OLMAZ – BEYAZ TV

DEMET VE ALİŞAN'LA SABAH SABAH – STAR TV

UĞUR ÖNVER A'DAN Z'YE - CNN TÜRK

MEHMET AYDIN – TGRT HABER

RIDVAN BIYIK – SHOW HABER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı