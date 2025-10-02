3 Ekim yarın Tekirdağ'da okullar tatil mi? Deprem nedeniyle okullar tatil olacak mı?

Yarın okullar tatil mi? Son dakika! Tekirdağ'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem halk arasında büyük endişeye neden oldu. Deprem sonrası Valilik ve AFAD ekipleri bölgede inceleme başlattı.

3 EKİM YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Marmara Ereğlisi'nde gerçekleşen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından öğrenciler ve veliler, yarın eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Deprem sonrası vatandaşların sokaklara çıktığı, çevre illerde de sarsıntının hissedildiği bildirildi. Özellikle okul çağındaki çocukları olan aileler, yetkililerden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

Tekirdağ'da artçı sarsıntılar sürerken okulların tatil edilmesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak konuyla ilgili kararın Valilik tarafından alınacağı belirtiliyor. Bu nedenle öğrenciler ve veliler, Valilikten gelecek duyurular için bekleyişini sürdürüyor.

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ AÇIKLAMASI

Tekirdağ Valiliği, depremle ilgili yaptığı son açıklamada AFAD verilerini paylaşarak çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Açıklamada, merkez üssü Marmaraereğlisi ilçesi Marmara Denizi açıkları olan 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerin hızla sahaya yönlendirildiği belirtildi.

Valilik, şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığını bildirdi. Ayrıca vatandaşlardan karşılaştıkları sorunlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmaları istendi. Depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilerek kamuoyunun bilgilendirmelerin devam edeceği aktarıldı.

TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Tekirdağ'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz resmi bir karar açıklanmadı. Deprem sonrası bölgede herhangi bir hasar olup olmadığını belirlemek amacıyla saha çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Vatandaşların güvenliği için ekipler sahada incelemelerini sürdürüyor.

Okulların tatil edilmesine ilişkin kararın, Valilik tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Bu nedenle öğrenciler ve veliler, resmi açıklamalar için Valiliğin ve ilgili kurumların duyurularını takip etmeye devam ediyor.