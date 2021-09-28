3.ek tercihler ne zaman? YKS 3. ek tercih tarihleri belli oldu mu? YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacaklar?

Hayalindeki üniversiteye yerleşmek isteyen öğrenci adayları son dönemde "3.ek tercihler ne zaman? Yks 3. ek tercih tarihleri belli oldu mu? 140 puanla tercih ne zaman başlıyor?" sorularını araştırmakta. 20-23 Eylül tarihleri arasında yapılan tercihlerin sonuçlarının açıklanmasının yanı sıra 3. tercihlerin tarihleri merak edilmekte detaylar haberimizde. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

3.EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2. ek tercihlerin açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından yapılacak olan duyuru ile 3. ek tercihlerin tarihi açıklanacaktır.

YKS 3. EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

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3. ek tercihlerin tarihi henüz belli değildir. Açıklanmasının ardından haberimizde yer alacaktır.

YKS 140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAKLAR?

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, şu detayı paylaştı; "Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. ""İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."

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