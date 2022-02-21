Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim devam ediyor. Bugün ajanslara düşen bilgilere göre Rusya sınırında 5 Ukraynalı öldürüldü. Bunun ardından tüm dünyada, 3. Dünya Savaşı çıktı mı? 3. Dünya Savaşı başladı mı, çıkacak mı? Rusya ve Ukrayna arasında savaş mı olacak? Üçüncü dünya savaşı başlıyor mu? 3. dünya savaşında hangi ülkeler savaşacak? gibi soruların cevaplarını merak etti. Son dakika Rusya-Ukrayna gelişmeleri haberimizde...

3. DÜNYA SAVAŞI NEDİR?

III. Dünya Savaşı, 1914 ile 1918 yılları arasında gerçekleşen I. Dünya Savaşı'nın ardından gelen ve 1939 ile 1945 yılları arasında gerçekleşen II. Dünya Savaşı'nın devamı olarak 1947 ile 1991 yılları arasında süren Soğuk Savaş'a verilen bir diğer isim veya varsayımsal olarak gelecekte nükleer silahların geliştirilmesi, test edilmesi ya da kullanılması sonucunda gerçekleşeceği düşünülen bir dünya savaşıdır.

Söz konusu savaş birçok ülkede askeri ve sivil yetkililer tarafından beklenmekte ve bu doğrultuda savunma planları yapılmaktadır. Bu planlar dahilinde nükleer sığınaklar inşa edilmiştir. Olası senaryolar ise nükleer silah kullanılmayan savaşa veya Dünya'nın imhası ile sonuçlanabilecek nükleer savaşa göre planlanmıştır.

Özellikle popüler kültürde yer alan bu varsayımlar; çeşitli sinema filmi, televizyon dizileri, video oyunları ve kitaplara konu olmuştur.

3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKTI MI? RUSYA-UKRAYNA ARASINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ!

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Son olarak sınırdan gelen haberise bir anda dünya gündemini yeniden bölgeye çevirdi. Rus ordusu tarafından Rostov sınırında gerçekleştirilen müdahalede 5 kişi öldürüldü. Saldırıda hayatını kaybedenlerin, sınırdan Rusya tarafına geçmek isteyen Ukraynalılar olduğu belirtildi. Ancak Ukrayna, sınırda güçlerinin olmadığını belirterek saldırı iddialarını yalanladı.

Rusya ve Ukrayna arasında tarihten bu yana devam eden gerilim, Ukrayna'nın NATO'ya giriş süreci ve ABD'nin Ukrayna'yı destekleyici adımlarının ardından iyice arttı. İki ülke arasındaki krizin nasıl şekil alacağı merak edilirken, tüm dünya bölgeden gelecek haberlere kilitlendi.

Bölgede yaşanan son gelişme ise gözleri bir anda sınır hattına çevirdi. Rus ordusu tarafından Rostov sınır hattına gerçekleştirilen müdahale sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Söz konusu şahısların, sınırı geçmeye çalışan Ukraynalılar olduğu ifade edildi.

Ukrayna sınırında 5 Ukraynalının öldürülmesinden sonra Moskova-Kiev krizi iyice derinleşti. Bu olayın ardından Rusya Güvenlik Konseyi'nde kameraların karşısına geçen Vladimir Putin, kritik açıklamalarda bulundu. Putin, "Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimali bizim için bir tehdittir. Somut bir tehditle karşı karşıyayız. Sorunları barışçıl yolla çözmeye çalışıyoruz." dedi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin arttığı günlerde dikkat çeken bir haber daha geldi. NATO'daki etkisi nedeniyle sürecin paydaşları arasında görülen ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un 24 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşeceği belirtildi. Bu görüşme aynı zamanda liderler arasında bir görüşme gerçekleşip gerçekleşmeyeceğiyle ilgili de önemli ipuçları verecek.

Rusya ile Ukrayna arasında Donbass bölgesindeki kriz sürüyor. Sınır hattından saldırı haberleri gelirken, kısa bir süre önce Rusya tarafından Rostov'da gerçekleştirilen müdahalede sınırdan geçmek isteyen 5 Ukraynalı'nın öldürüldüğü belirtilmişti. Tüm bunların yaşandığı sırada diplomatik tarafta da dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

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