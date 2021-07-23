Çocuklarının ve eski eşinin evini yaktığı iddia edilen şahıs serbest kaldı, eski eşi karara tepki gösterdi
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Çocuklarının ve eski eşinin evini yaktığı iddia edilen şahıs serbest kaldı, eski eşi karara tepki gösterdi

Çocuklarının ve eski eşinin evini yaktığı iddia edilen şahıs serbest kaldı, eski eşi karara tepki gösterdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 çocuğunun ve eski karısının ikamet ettiği evi yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Karara tepki gösteren eski eş, "Evimizi yaktı yetmedi, bizi mi yakması gerekiyordu" dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 çocuğunun ve eski karısının şu anda ikamet ettiği evi yakıp, kullanılamaz hale getirdiği öne sürülen şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karar, şahsın eski eşini isyan ettirdi.

Çocuklarının ve eski eşinin evini yaktığı iddia edilen şahıs serbest kaldı, eski eşi karara tepki gösterdi

EVDE OLMAMALARI FACİAYI ÖNLEDİ

İçmeler Mahallesi köyiçi mevkiinde meydana gelen olayda F.Ö. ve üç çocuğunun yaşadığı evde meydana gelen yangına çok sayıda itfaiye, polis ve acil sağlık ekibi görev alarak yangın diğer evlere sıçramadan söndürülmüştü. Olay esnasında anne ve çocuklarının evde olmaması şans olarak değerlendirilmişti.

Çocuklarının ve eski eşinin evini yaktığı iddia edilen şahıs serbest kaldı, eski eşi karara tepki gösterdi

KUNDAKLAMA İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Kundaklama iddiası ile emniyet mensupları tarafından gözaltına alınan 31 yaşındaki H.U., polis merkezindeki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi. Olayda dumandan hafif etkilenenler dışında sağlık sorunu yaşanmazken, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Çocuklarının ve eski eşinin evini yaktığı iddia edilen şahıs serbest kaldı, eski eşi karara tepki gösterdi

"BİZİ Mİ YAKMASI GEREKİYORDU"

Edinilen bilgiye göre, evi yakılan F.Ö., eski kocasının serbest bırakıldığını öğrenince sinir krizi geçirerek, "Evimizi yaktı yetmedi, bizi mi yakması gerekiyordu" diye konuştu. Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Çocuklarının ve eski eşinin evini yaktığı iddia edilen şahıs serbest kaldı, eski eşi karara tepki gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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