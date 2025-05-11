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3 çocuğu olan her anne memur olacak mı? 3 çocuğu olan her annelere memurluk şartı ne, yaş şartı var mı?

3 çocuğu olan her anne memur olacak mı? 3 çocuğu olan her annelere memurluk şartı ne, yaş şartı var mı?
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NTV'nin aktardığına göre TBMM'ye yeni bir kanun teklifinde bulunuldu. Bu kanun teklifine göre, 3 çocuk sahibi olan kadınlar, KPSS şartsız memur olabilecek. 3 çocuk doğuran kadınlara memuriyet teklifi ise İYİ Parti'den geldi. Peki, 3 çocuğu olan her anne memur olacak mı? 3 çocuğu olan her annelere memurluk şartı ne, yaş şartı var mı?

İYİ Parti üçüncü çocuğunu dünyaya getiren annelere KPSS şartı aranmadan memuriyet hakkı tanınmasını öngören meclise kanun teklifi sundu. Teklife göre atamalar kura yöntemiyle yapılacak, sadece bir kez faydalanılabilecek ve adaylar eğitim durumlarına göre uygun kadrolara yerleştirilecek. Teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeyi bekliyor. 3 çocuğu olan her anne memur olacak mı? 3 çocuğu olan her annelere memurluk şartı ne, yaş şartı var mı?

3 ÇOCUĞU OLAN HER ANNE MEMUR OLACAK MI?

İYİ Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yeni kanun teklifinde üçüncü çocuğunu dünyaya getiren kadınlara kamu kurumlarında çalışma hakkı verilmesi öngörülüyor. Bu kişilerin memuriyete alınmasında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmayacak.

Meclis'e sunulan yeni yasa teklifine göre, üçüncü çocuğunu doğuran kadınlara kamu kurumlarında istihdam imkânı tanınması planlanıyor. Teklif yasalaşırsa, bu kadınlar KPSS şartı olmadan belirli kamu görevlerine atanabilecek. Ancak atanacakları pozisyonlar için özel sınav düzenlemeleri ve genel başvuru kriterlerine uyum şartı aranacak.

KPSS ŞARTI KALDIRILACAK

Teklife göre, başvuru koşulları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek. Adaylarda genel sağlık koşulları, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak ve kamu hizmetinden yasaklı olmamak gibi temel kriterler aranacak. Adaylar, belirlenen pozisyonlara kura yöntemiyle yerleştirilecek. Mevzuatta yer alan diğer kanunlara bakılmaksızın, atama yapılacak kadro ve pozisyonlar bu düzenleme kapsamında tahsis edilmiş olacak.

İşte İYİ Parti'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunduğu teklifin detayları madde madde:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve üçüncü çocuğunu doğuran kadınlara, kamu kurumlarında memur olarak istihdam hakkı verilecek.

• Bu kapsamda KPSS şartı aranmayacak, atamalar kura yöntemiyle yapılacak.

• İlkokul ve ortaokul mezunları 'hizmetli' kadrolarına; lise ve üniversite mezunları ise eğitimlerine uygun 'memur' kadrolarına yerleştirilecek.

• Atama süreci en fazla 30 gün içinde tamamlanacak.

• Adaylarda şu şartlar aranacak:

• - Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak

• - Kamu hizmetinden yasaklı olmamak

• - Sağlık yönünden görev yapmaya elverişli olmak

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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