3 bin yıllık medeniyet Frig'ya resimlerle anlatıldı

- 3 bin yıllık medeniyet Frig'ya resimlerle anlatıldı Afyonkarahisar'da '3 Kent 1 Medeniyet' konulu resim sergisi açıldı Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde kalan Frig Vadisi '3 Kent 1 Medeniyet' konulu resim sergisi ile anlatılırken, vadideki eserler usta ressamlar...

- 3 bin yıllık medeniyet Frig'ya resimlerle anlatıldı

Afyonkarahisar'da '3 Kent 1 Medeniyet' konulu resim sergisi açıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde kalan Frig Vadisi '3 Kent 1 Medeniyet' konulu resim sergisi ile anlatılırken, vadideki eserler usta ressamlar tarafından adeta canlıymış gibi tuallere aktarıldı.

İhsaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 3 Kent 1 Medeniyet konulu resim sergisi Ayazini beldesinde açıldı. Açılışa İl milli eğitim müdürü Metin Yalçın, İlçe Milli Eğitim Mehmet Aslan, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Resim sergisini görsel sanatlar öğretmenlerinin gayretleri ile hazırlandı. Sergide tarihi Frigya medeniyetine ait resimler olması büyük ilgi gördü. Frigya'ya ait görsellerin olduğu sergi Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Kayseri ve Aydın'dan resim öğretmenleri ve öğrencileri hazırladığı eserlerle açıldı.

Serginin açılışında konuşan Yalçın, Ayazini ve bölgesinin aslında ağırlıklı olarak Frig medeniyetinin merkezinde bulunduğunu hatırlattı. Bir farkındalık oluşturmak adına etkinliğin gerçekleştirildiğini kaydeden Yalçın, "İhsaniye Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte '3 Kent 1 Medeniyet' adı altında Eskişehir'den, Kütahya'dan ve Afyonkarahisar'dan Frigya'nın, Frigya medeniyetinin kendi bölgelerinde kalan yerleri resme dökerek böyle bir resim sergisi açıldı" dedi.

Etkinlik sergiye eserleri ile katılanlara başarı belgesini verilmesinin ardından sona erdi. Serinin yaklaşık bir hafta açık olacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Lokman Akıncı