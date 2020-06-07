3 bin yıllık geçmişe sahip ilçede turist hareketliliği başladı
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3 bin yıllık geçmişe sahip ilçede turist hareketliliği başladı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hayata geçirilen normalleşme süreciyle birlikte turist hareketliliği başladı.

3 bin yıllık geçmişe sahip ilçede turist hareketliliği başladı
07.06.2020 11:32 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:36

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hayata geçirilen normalleşme süreciyle birlikte turist hareketliliği başladı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, köprü ve çeşmeleriyle "açık hava müzesi"ni andıran ve yaklaşık 3 aydır boş kalan tarihi ilçede, yerli turist hareketliliği yaşanıyor.

3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan ve Türkiye'de kent ölçeğinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde tek yer olma özelliği taşıyan Safranbolu, 1 Haziran'dan itibaren hayata geçirilen normalleşmeyle birlikte turistleri ağırlamaya başladı.

TURİST HAREKETLİLİĞİ ESNAFIN DA YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

"Osmanlı'nın parmak izi", "Korumanın başkenti", "Açık hava müzesi" gibi unvanlarla anılan tarihi kentte yaşanan turist hareketliliği, uzun süredir kapalı olan esnafların da yüzünü güldürdü.

Tarihi kentte uzun yıllardır esnaflık yapan Mehmet Yapıcı, yaptığı açıklamada, azda olsa bir hareketlenme olduğunu söyledi. Uzun süredir iş yerlerini açamadıklarını ifade eden Yapıcı, "1 Haziran'dan bugüne gün geçtikçe kalabalık artıyor. Gelenler yerli, şuanda yurt dışından gelenleri görmedik. İleride gelirler mi açılır mı bilmiyoruz. Safranbolu'nun en kalabalık olduğu bir dönemde fakat eskisi gibi olamasa da gelenlere bakılırsa önü açık gibi. Yurt dışına yönelik iş yapan arkadaşlar var, onların işi açılmadığı müddetçe kalabalıktan yararlanma imkanı yok" dedi.

Tarihi Çarşı bölgesinde 50 yıldır esnaflık yapan Mehmet Değerli de uzun bir aradan sonra dükkanını açmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. 70 yaşında olduğunu ve 3 aydır iş yerinin kapalı olduğunu anlatan Değerli, "Sağ olsun Cumhurbaşkanımız, '65 yaş üzeri dükkanı olanlar açabilir' dedi. Pazartesinden beri dükkanıma geliyorum. Evde hapishanede gibi ruhum daralmış, psikolojim bozulmuştu. Allah'a şükür, yavaş yavaş gelenler oluyor" diye konuştu.

Gelen turistlerin kurallara uyduğunu vurgulayan Değerli, şunları kaydetti:

"Benim müşterilerimin yüzde 80'i Çin, Tayvan ve Koreli'ydi şimdi onlar yok. İnşallah onlar da gelirse çok iyi olur. Eskiden Çinliler geldiğinde 4-5 kişinin ağzında maske olurdu, millet kaçardı. Yukarıda Allah var şimdi 60 milyon maske takıyor."

2019'DA 1,3 MİLYON TURİST AĞIRLADI

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Safranbolu geçen yıl 1,3 milyon yerli ve yabancı turist ağırladı. 2019 yılında Safranbolu'ya Çin'den 40 bin 610, Tayvan'dan 34 bin 636 turist gelirken bu ülkeleri Tayland ile Japonya takip etti.

(Ersin Turan/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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