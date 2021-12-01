3 aylık bebek durumu nasıl? sorusu dün gündeme gelen haberler in ardından çok araştırıldı. Videoyu görenleri derinden etkileyen olay hakkında 3 aylık bebek durumu nasıl, gelişme var mı? 3 aylık bebeğini döven baba Yunus Göç tutuklandı mı? soruları yanıt arıyor.

3 AYLIK BEBEK DURUMU NASIL?

Sosyal medya 3 aylık bebeğine şiddet uygulayan Yunus Göç'ün görüntülerini konuşuyor. Ağlayan bebeğini dövdüğü için gözaltına alınan Yunus Göç ile ilgili yazılı açıklamada bulunan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı kamuoyunu bilgilendirmişti.

Gaziantep'te, babası Yunus Göç tarafından ağladığı için dövülen 2 aylık Cihan bebeğin hastanede tedavisi sürüyor. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Cihan bebeği, hayati tehlikesinin bulunduğunu belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor İsmail Demir, "Gece saatlerinde Gaziantep Üniversite Hastanesi Tıp Fakültesi'nden direkt olarak hastamız hastanemize getirildi. Üniversite hastanesine de hastamız kafa travması olarak getirilmiş. Bebeğin babası tarafından darp edildiğini öğrendik. Üniversite hastanesinde yapılan ilk müdahalede beyinde kanama tespit edilmesinin ardından yoğun bakım olarak bebek hastanemize sevk edildi. Burada ilk tetkiklerin ardından biz de muayenemize başladık. Daha sonra çektiğimiz beyin tomografilerinde de beyin kanamasında bir artış görmediğimiz için şu an için cerrahi bir müdahale düşünmedik. Sürece medikal tedavi ile devam ediyoruz. Beyin kanaması geçirdiği için bebeğin hayati tehlikesi de devam etmekte" diye konuştu.

ANNESİ SEMRA GÖÇ NELER ANLATTI?

Görüntüleri çeken kişinin bebeğin annesi olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili konuşan gözü yaşlı anne Semra Göç, eşinin en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, 'Beni mutfağa çay ve yemek yapmaya gönderiyordu. O sırada da çocuğu dövüyordu. O dövdüğü esnada kapı deliğinden bakmak istedim. Anahtarı çıkarıp delikten baktım. Çocuğun suratına avcunun içiyle vuruyordu. Birden çok kötü oldum, geri çekildim. Nefes alamadım. Nefesim kesildi.' dedi.

3 AYLIK BEBEĞİNİ DÖVEN YUNUS GÖÇ TUTUKLANDI MI?

Dayak anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından emniyet güçleri inceleme başlattı. Gaziantep Valiliği, 3 aylık bebeğini döven babanın gözaltına alındığını ve çocuğunun ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Bebeğin hayati tehlikesi bulunurken, gözaltına alınan Yunus Göç ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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