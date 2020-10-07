3 aylık bebek, apartman bahçesine terk edildi
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3 aylık bebek, apartman bahçesine terk edildi

07.10.2020 15:57 | Son Güncelleme: 07.10.2020 16:04
3 aylık bebek, apartman bahçesine terk edildi

ANTALYA'da bir apartmanın bahçesinde, bebek arabası içinde 3 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebek bulundu.

ANTALYA'da bir apartmanın bahçesinde, bebek arabası içinde 3 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebek bulundu. Bebek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 904 Sokak üzerinde bulunan apartmandaki yakınını ziyaret için saat 14.00 sıralarında gelen Selma Meydan, binanın bahçesinde bebek arabası içinde bebek olduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Selma Meydan, ekipler gelene kadar erkek bebeğin bezini değiştirip, bakımını yaptı.Gelen ekipler, bebek arabası içinde terk edilen bebeğin yanında biberon ve evlilik cüzdanı buldu. 3 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebek, kontrol için sağlık ekipleri tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, bebeğin anne ve babasına ulaşmak için çalışma başlattı. 

Bebeği kendisine ziyarete gelen akrabasının bulduğunu söyleyen Esma Alkan, "Terk edilmiş bebek olduğunu öğrenince hemen aşağıya indim. Bebek arabası içinde ağlıyordu. Bebek arabası içine bırakmışlar, yanında çantası, bezi ve kıyafetleri ile evlilik cüzdanı vardı.  Unutulduğunu zannetmiyorum. Hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradık. Gelen ekiplere teslim ettik" dedi.


3 aylık bebek, apartman bahçesine terk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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