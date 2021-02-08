3 aylar ne zaman başlıyor? Recep ayı ne zaman başlıyor?
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3 aylar ne zaman başlıyor? Recep ayı ne zaman başlıyor?

08.02.2021 08:21 | Son Güncelleme: 08.02.2021 08:25
3 aylar ne zaman başlıyor? Recep ayı ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı yaklaşırken 34 aylar hakkında da araştırmalar arttı ve 3 aylar ne zaman ve Recep ayı ne zaman gibi soruların yanıtları merak edildi. Peki, Peki, 2021 üç aylar ne zaman başlıyor? İşte 2021 Üç aylar başlangıç tarihi...

Ramazan ayına kısa bir süre kala müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan ayı ve üç aylar başlangıç tarihi merak konusu oldu. Üç ayları ibadet ve dua ile geçirmek isteyen müslüman vatandaşlar için üç aylar başlangıç tarihi haberimizde... 3 aylar ne zaman? Recep ayı ne zaman?

3 AYLAR NE ZAMAN?

Üç aylar 2021'de 13 Şubat 2021 Cumartesi günü Receb ayıyla birlikte başlayacak. Üç aylarda ilk kandil olan Regaib Kandili ise Receb ayında 18 Şubat 2021 günü gerçekleşecek.

2021 yılına kısa bir süre kala müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan ayı ve üç aylar başlangıç tarihi merak konusu oldu. Üç ayları ibadet ve dua ile geçirmek isteyen müslüman vatandaşlar için üç aylar başlangıç tarihi haberimizde...

2021 ÜÇ AYLARIN BAŞI NE ZAMAN?

Üç aylar 2021'de 13 Şubat 2021 Cumartesi günü Receb ayıyla birlikte başlayacak. Üç aylarda ilk kandil olan Regaib Kandili ise Receb ayında 18 Şubat 2021 günü gerçekleşecek.

- Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili ise yine Receb ayında 10 Mart günü olacak.

- 25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak olan Şaban ayında ise 27 Mart günü Berat Kandilidir.

- Üç ayların son ayı olan Ramazan ayında ise çok önemli bir gece olan Kadir Gecesi 8 Mayıs günüdür.

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir. Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Yani üç aylarda faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.

RECEP AYI NE ZAMAN?

Recep Ayı 14 Şubat Salı günü başlıyor.

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