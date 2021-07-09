3 araç birbirine girdi, biri ağır 4 kişi yaralandı
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3 araç birbirine girdi, biri ağır 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

3 araç birbirine girdi: 1'i ağır 4 kişi yaralandı Hatalı sollama kaza getirdi, araç takla atarak şarampole yuvarlandı Burdur'un Gölhisar ilçesinde hatalı sollama sonucu meydana gelen ve üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

3 araç birbirine girdi: 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Hatalı sollama kaza getirdi, araç takla atarak şarampole yuvarlandı

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde hatalı sollama sonucu meydana gelen ve üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Çavdır istikametinden Gölhisar istikametine gitmekte olan Osman Demirayak yönetimindeki 20 BJB 40 plakalı araç, sollama yapmak istedi. Bu sırada ters istikametten gelen 27 MB 2566 plakalı yabancı uyruklu araç sürücüsü Cuma Elabit ise karşısından gelen aracı görüp kazayı önlemek için şerit değiştirmek isteyince karşı istikametten gelen Talat Bağ'ın kullandığı 07 VKB 42 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Ayrıca hatalı sollama yapan Osman Demirayak'ın kullandığı araç ise yoldan çıkarak takla attıktan sonra şarampole yuvarlandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleri Osman Demirayak, Cuma Elibit ve Talat Bağ ile Talat Bağ'ın aracında yolcu olarak bulunan Kadir Erdem yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

3 araç birbirine girdi, biri ağır 4 kişi yaralandı
3 araç birbirine girdi, biri ağır 4 kişi yaralandı
3 araç birbirine girdi, biri ağır 4 kişi yaralandı
3 araç birbirine girdi, biri ağır 4 kişi yaralandı
3 araç birbirine girdi, biri ağır 4 kişi yaralandı
3 araç birbirine girdi, biri ağır 4 kişi yaralandı
3 araç birbirine girdi, biri ağır 4 kişi yaralandı
3 araç birbirine girdi, biri ağır 4 kişi yaralandı
3 araç birbirine girdi, biri ağır 4 kişi yaralandı
3 araç birbirine girdi, biri ağır 4 kişi yaralandı
3 araç birbirine girdi, biri ağır 4 kişi yaralandı
3 araç birbirine girdi, biri ağır 4 kişi yaralandı
3 araç birbirine girdi, biri ağır 4 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Şakir Okunakol

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