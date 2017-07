3,5 Yıldır Bu Şekilde Geziyor, Görenler Şaşkın!

Elazığ'da 51 yaşındaki emekli Osman Genç'in, 3,5 yıldır beslediği ebabil kuşunu omzuna koyarak sokaklarda gezmesi görenlerin dikkatini çekerken, kuşun ebabil olduğunu öğrenenler ise inanmakta zorluk çekiyor.



Ebabil kuşunu 3,5 yıl önce arkadaşının yavru iken bulduğunu ve kendisine verdiğini belirten Osman Genç, o günden beri onu bir an olsun yanından ayırmıyor. Gittiği her yere omzunda kuşu da götüren Genç, vatandaşların ilgi odağı oluyor. Fil süresinde adı geçen ve tüm ömürlerini uçarak geçirdiği bilinen ebabil kuşunu Genç'in omzunda gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bazı vatandaşlar eline alıp severken bazıları ise fotoğrafını çekiyor.



Ebabil kuşunu arkadaşının Gaziantep'te bulduğunu ve bakamadığı için kendisine verdiğini dile getiren Genç, kuşu 3,5 senedir kendisinin beslediğini söyledi. Genç, "Türkiye'de fazla görülen bir kuş değildir. Bendeki ebabil kuşu dişi. Bunun erkeği olsa çiftleştiririm. Bakımını ben kendim yapıyorum. Mamasını yediriyorum, şerbet yapıp içiriyorum. Kendimle birlikte çay ocağına kahveye götürüyorum, parklarda gezdiriyorum. Görenler şaşırıyor, 'bu nasıl bir kuş, üstünden hiç kaçmıyor' diyorlar. Ben de 3,5 senedir nereye gidersem oraya götürüyorum. Sürekli yanımda, hiç kaçmaz"diye cevap veriyorum" diyerek yaşadıklarını aktardı.



Kuşu Osman Genç'in üzerinde görünce dikkatlerini çektiğini belirten İsmail Ağçoban, "Ebabil kuşu ile alakalı belli başlı bilgilerim var ama tam bir bilgiye sahip değilim. Ebabil kuşunu görenlerin 1 yıl kadar sıkıntısının giderildiğini biliyorum. Elime aldım ve sevdim ama kendisinden birazda çekiniyorum" diye ifade etti.



TÜM ÖMRÜNÜ UÇARAK GEÇİRİYOR



Ebabil kuşu ile ilgili yapılan araştırmalarda, bu kuşların diğer kuşlardan farklı olarak tüm ömürlerini uçarak geçirdiği biliniyor. Sadece üremek için kondukları ve bir daha havalanmadıkları bilinen ebabil kuşunun kendilerine has kanat yapısı uçarken aynı zamanda uyumalarını sağladığı ifade ediliyor.



Tam canlı türlerinden kaçtıkları için nadir görülen ebabili görenlerin, o yıl hiçbir sıkıntı yaşamayacaklarına inanıldığı da halk arasında konuşuluyor.



(Kamil Can Kılıç - Yunus Özhanlı / İHA)