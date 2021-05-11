29.Gün iftar menüsü! 11 Mayıs Salı 2021 Ramazan iftar menüsü

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının yirmi dokuzuncu iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini paylaşıyoruz!

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının yirmi dokuzuncu iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!

29. GÜN İFTAR MENÜSÜ

- Karalahana Çorbası

- Tavuk Ciğeri

- Salata

- Meyveli Yoğurt Kasesi

KARALAHANA ÇORBASI

Karalahana Çorbası için gerekli malzemeler

-1 demet karalahana

-1 yemek kaşığı zeytin yağ

-1 su bardağı haşlanmış barbunya

-3 çorba kaşığı mısır unu

-1 yemek kaşığı tereyağı

-3 çorba kaşığı mısır yarması

-1 tane soğan

-1 tatlı kaşığı domates salçası

-1 tatlı kaşığı iç yağ

-2 diş sarımsak

-1 tatlı kaşığı biber salçası

-Tuz

Karalahana Çorbası yapılışı;

-Demet karalahanayı kesin. Tencereye sıcak suyu alın.

-Üzerine karalahanayı ilave edin ve haşlayın . Tencereye soğanı ve sarımsağı ilave edin ve kavurun . Üzerine domates ve biber salçası ilave edin ve kavurmaya devam edin.

-Daha sonra üzerine haşlanmış barbunya ve mısır yarması ilave edin. Haşlanan karalahanayı ilave edin. Daha sonra mısır unu soğuk su ile açın ve mısır ununu tencereye ilave edin.

-Daha sonra tencereye iç yağı, sıcak su tuz, pulbiber ilave edin ve çorbayı pişirin.

TAVUK CİĞERİ

Tavuk Ciğeri için gerekli malzemeler

-½ çay bardağı zeytin yağ

-3-4 sap maydanoz

-1 adet büyük kuru soğan

-500 gram tavuk ciğeri

-1 yemek kaşığı un

-Kekik

-Tuz

-Karabiber

-Kimyon

Tavuk Ciğeri yapılışı;

- Öncelikle tavuk ciğerlerinin beyaz görülen kısımları kesilerek atın ve doğrayın.

- Güzelce yıkanan ciğerler tencereye koyun ve kısık ateşte kapağı kapalı halde pişirin. (yıkanan ciğerlerin üzerindeki su yeterli, kendi de su salacaktır )

- Suyunu çektiğinde yağ ilave edin.

- Yağ ile kızarmaya başlayan ciğerlere tercihe göre tuz, karabiber, kekik ve kimyonu ilave edin.

- Ocaktan almaya yakın 1 yemek kaşığı un ciğerlerin üzerine serpilir karıştırın.

- 2-3 dakika un kokusu geçmesi için kavurun ve ocak söndürün.

- Kuru soğanlar piyazlık doğranır ve elle ovun.

- Ciğerlere ekleyin.

MEYVELİ YOĞURT KASESİ

Meyveli Yoğurt Kasesi için gerekli malzemeler

- Muz

- Çilek

- 4 yemek kaşığı yoğurt

Süslemek için;

- Yer fıstığı

- Tel kadayıf

Meyveli Yoğurt Kasesi yapılışı;

- Yoğurdun içine meyveleri kesin ve üzerini yer fıstığı, tel kadayıf ile süsleyin.

SALATA