30 yıl tırnaklarını kesmeyen kadının görüntüsü hayrete düşürdü - Haberler
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30 yıl tırnaklarını kesmeyen kadının görüntüsü hayrete düşürdü

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Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ve 30 yıldır tırnaklarını kesmeyen kadının görüntüsü hayrete düşürdü. Ayanna Williams isimli kadın, bu durumun kendisine haz verdiğini söylüyordu ancak 7 Nisan'da tırnaklarını kesme kararı aldı.

Abd'nin Teksas eyaletinin en büyük şehri olan Houstan'da ikamet eden Ayanna Williams isimli kadının, tırnak kesmeme alışkanlığı yüzünden ortaya çıkan görüntü sosyal medyada çok konuşuldu. Bu durumdan haz aldığını söyleyen kadının el ve ayak tırnaklarının toplam uzunluğu 4.69 metreden fazlaydı. Ancak Williams, 7 Nisan'da bu ilginçliğe son verdi.

ÇEKİCİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Ayanna Williams tırnak uzatma alışkanlığına yaklaşık 24 yaşında başladı. Tırnaklarının uzama sürecini izlemenin kendisine büyük haz verdiğini söyleyen Ayanna, bu görüntüyle daha çekici olduğunu düşünüyordu. 49 yaşında Ayanna, ayak tırnaklarını da uzatmaya başladı. Yıllardır tırnaklarını kesmeyi reddeden Ayanna'nın el ve ayak tırnaklarının toplam uzunluğu 4.69 metreden fazlaydı.

30 yıl tırnaklarını kesmeyen kadının görüntüsü hayrete düşürdü

TORUNU YARDIMINA KOŞTU

Ayanna'nın torunu Kuwait ise anneannesinin bu alışkanlığının hiç normal olmadığını söyleyerek durumdan bir hayli şikayet ediyordu. Anneannesinin sürekli olarak kendisinden bir şeyler istediğini dile getiren Kuwait, "Bazen çok talepkar oluyor, sürekli kapıları açmasına ve merdivenleri inmesine yardımcı oluyorum" dedi.

30 yıl tırnaklarını kesmeyen kadının görüntüsü hayrete düşürdü

AYAKKABILARININ ÖNÜNÜ DELİYORDU

Tırnaklarının görüntüsünden memnun olduğunu söylese de Ayanna için işler kimi zaman kolay olmuyordu. Özellikle ayak tırnakları nedeniyle sürekli topuklarına basarak yürüyen kadın, yatarken ise ayaklarına yorgan dahi örtmüyordu. Kıyafetlerini giyerken zorlanıyor, hatta çorap ve kapalı ayakkabı giymiyordu. Yıl boyunca parmak arası terlik giydiğini söyleyen Ayanna, spor ayakkabı giymek istediğinde ise ön tarafını kesti.

30 yıl tırnaklarını kesmeyen kadının görüntüsü hayrete düşürdü

7 NİSAN'DA TIRNAKLARINI KESTİ

Dünyanın en uzun tırnaklı insanı unvanına sahip Ayanna Williams, 7 Nisan'da radikal bir karara imza atarak, 30 yıldan bu yana uzattığı tırnaklarını kesme kararı aldı.

30 yıl tırnaklarını kesmeyen kadının görüntüsü hayrete düşürdü
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Haber: 30 yıl tırnaklarını kesmeyen kadının görüntüsü hayrete düşürdü - Haberler
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