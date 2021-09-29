Cumhuriyet'in ilan edildiği gün olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşması ile beraber vatandaşlar 28 Ekim yarım gün mü olacak? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kaç gün tatil? sorularına cevap aramaktadır. Peki, 28 Ekim yarım gün mü olacak? 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kaç gün tatil, detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ? 29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

28 Ekim günü mesai saati öğlene kadardır ve 29 Ekim tam gün olmak üzere resmi tatil süresi 1,5 gündür.

29 EKİM RESMİ TATİL HANGİ GÜNE GELİYOR?

Bu sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cuma gününe denk gelmektedir. Vatandaşlar, Perşembe gününden yarım gün olan mesai izni ile birlikte toplam 3,5 gün resmi izinli sayılacaklardır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI NEDİR?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

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