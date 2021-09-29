28 Ekim yarım gün mü olacak? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kaç gün tatil? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

28 Ekim yarım gün mü olacak? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kaç gün tatil?

Haberler.com - Haberler | Gündem
28 Ekim yarım gün mü olacak? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kaç gün tatil?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşması ile beraber vatandaşlar 28 Ekim yarım gün mü olacak? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kaç gün tatil? sorularına cevap aramaktadır.

Cumhuriyet'in ilan edildiği gün olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşması ile beraber vatandaşlar 28 Ekim yarım gün mü olacak? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kaç gün tatil? sorularına cevap aramaktadır. Peki, 28 Ekim yarım gün mü olacak? 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kaç gün tatil, detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

28 Ekim günü mesai saati öğlene kadardır ve 29 Ekim tam gün olmak üzere resmi tatil süresi 1,5 gündür.

Bu sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cuma gününe denk gelmektedir. Vatandaşlar, Perşembe gününden yarım gün olan mesai izni ile birlikte toplam 3,5 gün resmi izinli sayılacaklardır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Şevval Şahin Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses Yiğit Marcus Aral
Spor Oğuzhan Özyakup Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Cengiz Ergün Selçuk Bayraktar Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 28 Ekim yarım gün mü olacak? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kaç gün tatil? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 13:00:24. #1.12#